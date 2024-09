[와칭] 밀실 살인의 고전, 그리고 아무도 없었다

아가사 크리스티가 1939년 처음 이 작품을 발표했을 때의 제목은 ‘열명의 작은 검둥이들(Ten little niggers)’이었다. 미국 작곡가 셉티무스 위너가 만든 본래 노래의 가사에는 ‘열명의 작은 인디언들(Ten little injuns, injun은 indian의 사투리)’이라고 되어 있었지만 노래가 구전되면서 ‘검둥이’와 ‘인디언’이 제멋대로 혼용된 것으로 보인다.

어떤 쪽이든 그리 아름답게 들리는 제목은 아니었으므로 미국 출판 때 ‘그리고 아무도 없었다’라는 제목이 처음 쓰이게 되었고, 1945년 첫 영화화 때도 ‘그리고 아무도 없었다’가 제목으로 채택되면서 이 쪽이 공식 제목으로 자리를 굳혔다. (아, ‘원 리틀 투 리틀 쓰리 리틀 인디언~’ 으로 나가는 그 노래는 아니다. ;; )

고립된 섬에서 일어난 살인, 범인은?

처음부터 제목 이야기를 길게 하는 이유는 이 제목이 곧 내용의 전부이기 때문이다. 외부로부터 고립된 저택에 여덟명의 손님과 두명의 집사/요리사 부부가 자리하고, 이 동요가 음산하게 흘러나온다. 그리고 그들은 하나씩 시체로 발견된다. 처음에는 섬 어디엔가 살인범이 숨어 있을거라고 생각했던 사람들은 서서히 그들 중 하나가 범인이라는 사실을 깨닫고 살아 남기 위해 치열한 수싸움을 시작한다.

이런 류의 밀실 게임이 그리 낯설지 않은 현재의 관객들에겐 이 미스터리가 그리 신기하게 보이지 않을 수도 있다. 하지만 그런 종류 중 첫번째 작품이라는 점에 의미를 부여해 주기 바란다. 만약 당신이라면 이런 상황에서 어떻게 대처할 것인지 조용히 자문해 보게 된다. 물론 결과를 다 까놓고 봤을 때에는 약간의 반칙이 없다고 할 수 없지만(아가사 크리스티만큼 반칙 논란에 자주 시달린 추리작가도 드문 것 같다), 그래도 자고 일어나니 자기 방에서 한명씩 죽어 있다는 식의 무책임한 플레이는 없다. 최소한 모두의 죽음에(범인이 모든 다른 사람을 죽인 방법에) 그럴싸한 개연성을 부여하고 있다.

믿고 보는 BBC판

그리고 이 작품이 14차례나 여기저기서(영미권 뿐만 아니라 인도, 일본, 러시아, 독일 등 다양한 국가에서 영화나 드라마로 만들어졌다) 영상화된 데에는 다 이유가 있다. 일단 뭣보다 캐릭터가 매력적이다. 특히 필립 롬바드와 베라 클레이쏜, 웨스 그레이브 판사의 캐릭터는 과연 누가 더 오래 살아남을까를 궁금하게 하는 마력을 갖고 있다.

2015년 BBC판은 특히 믿고 보는 영드, 그중에서도 BBC 메이드답게 어디 하나 구멍이 없다. 샘 닐이나 찰스 댄스 같은 왕년의 한 인상 쓰는 형님들이 중심을 잡아주고, 피터 잭슨의 ‘호빗’ 시리즈에서 잘생긴 드워프 킬리 역을 맡았던 에이단 터너가 롬바드 역으로 등장한다. 거기 비하면 베라 역을 맡은 메이브 더모디의 존재감은 아가사 크리스티가 만들어 낸 최고의 악역 여성 캐릭터라는 점을 감안할 때 뭔가 좀 아쉽다.

원작을 깊이 즐기고 싶다면

제작진은 워낙 잘 알려진 원작에 해가 가지 않도록 살짝 손을 대서 각 인물의 백 스토리가 더 풍성하게 담긴 180분짜리 시리즈를 완성했다. 이 선택은 보는 사람에 따라 약도 독도 될 수 있었던 것 같다. 원작을 좀 더 깊이 즐기고 싶은 팬에게는 새로운 이야기의 추가가 반가울 수도 있겠지만 빠른 진행을 원하는 비 영미권 시청자에게는 이야기가 빙빙 돈다는 느낌을 줄 수도 있기 때문이다. 그런 이유로, 매우 뛰어난 작품이지만 이미 결말을 아는 스토리에 이렇게 많은 시간을 투입할 이유가 있을까 하는 생각도 조금은 든다.

물론 당신이 이 원작을 읽어보지 않았다면, 가능하면 이 버전으로 영상물을 볼 것을 권해야 할 것 같다.

글 by 송군. 10년차 방송인, <보난자>로 미드 입문

