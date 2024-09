[와칭] 여자들이 웃통 벗고 조깅하는 세상, 거꾸로 가는 남자

남성우월주의에 빠져 있던 남성이 사고를 당한 후 깨어나 보니 모든 게 역전된 여성 중심 사회가 되어있다. 자신이 누리던 것들이 완전히 사라진 세상. 이제 여성이 지배하는 사회적 기준에 맞춰 외모를 가꿔야 하고 묘하게 자신을 낮잡아 보는 말투와 성희롱도 견뎌야 한다.

단순히 남녀를 바꿔놓는 단순한 설정만으로 성 역할, 성 관념을 명확하게 보여주는 영화. 참 많은 생각을 하게 만든다.

이런 사람에게 추천

다른 성별에 대한 이해가 필요하다면

뼈있는 풍자 코미디를 좋아한다면

이런 사람에겐 비추천

통쾌한 복수를 기대했다면

남녀 미러링 영화 별로야!

#나는 쉬운 남자가 아니다

‘남자는 하늘, 여자는 땅’이라는 시대착오적 생각을 가진 다미앵(뱅상 엘바즈)은 여성들에게 추파를 던지다 라셰즈 신부 공동묘지를 가리키는 이정표에 머리를 부딪친다. 의식이 돌아온 후 그가 마주하게 된 건 남녀의 성 의식이 전환된 여성 중심 사회. 귀스타브 플로베르의 『마담 보바리』는 『보바리 총각』이 되어 있고, 카드 게임에선 퀸이 킹을 이기는 세상이다. 그곳에서 다미앵은 작가 알렉상드라(마리소피 페르단)를 만나고 그녀의 마음에 들기 위해 그동안 해보지 않은 일들을 하게 된다. 여성이 권력을 쥔 사회에서 약자인 남성의 현실을 마주한 다미앵은 조금씩 자신이 살던 사회에 만연한 남녀차별과 부조리함을 깨닫는다.

넷플릭스 오리지널 프랑스 영화 <거꾸로 가는 남자>의 원제는 'Je ne suis pas un homme facile'. 영어 제목도 'I Am Not an Easy Man'이다. '나는 쉬운 남자가 아니에요'라고 해석할 수 있는데 자연스럽게 우리에게도 익숙한 '나는 쉬운 여자가 아니다'라는 말을 떠오르게 한다. 영화에서 남녀의 상황이 바뀌었듯이 제목에서도 성별이 반전을 준 것.

사실 'Je ne suis pas un homme facile'는 영화 속 알렉상드라가 집필하는 소설의 제목이기도 하다. 주인공은 다미앵. 알렉상드라가 바라보는 다미앵은 사회가 원하는 순종적이고 온순한 남성이 아니다. 잠깐 사회가 원하는 대로 바뀌긴 하지만 지금까지 남성우월주의자로 살아온 세월이 있는 그가 쉽게 딴사람이 될 리 만무하다. 다미앵은 이내 여성 중심 사회가 원하는 모습에 반기를 들고 거부를 하는 모습을 보인다. 그게 알렉상드라 입장에선 꽤 낯설고 신기한 모습일 터. 그래서 다미앵은 알렉상드라가 보기에도 진취적이고 남성의 권리를 위해 행동하는 ‘쉽지 않은 남자’다.

다미앵 입장에서 여성 중심 사회는 그동안 자신이 살아온 삶과 반대, 완전 거꾸로 가는 세상이다. 이 때문에 제목이 <거꾸로 가는 남자>가 된 것 같은데, 직설적인 의미가 사라졌다는 점에서 원제와 전혀 다른 뜻으로 바뀐 한국어 제목이 조금 아쉽다.

#기득권이 사라진 세상

다미앵이 살던 세상에서 그는 유능한 인재였다. 다분히 여성혐오적인 ‘성관계 횟수’를 기록하는 애플리케이션을 만들자는 아이디어를 내놔도 사회에선 언제나 인정받았다. 하지만 뒤바뀐 세상에선 “네 제안은 너무 섬세해. 그러니까 여자들한테 밀리지”라고 지적당한다. 그리고 불만을 이야기하는 다미앵에게 여자 상사는 “예전의 사근사근한 너로 돌아와”라고 말한다.

다미앵의 세상에선 유명작가였던 친구 크리스토프는 여성 중심 사회에선 알렉상드라의 비서다. 예정보다 빨라진 아내의 출산으로 눈치를 보며 출산휴가를 쓰게 되면서 크리스토프의 직업은 육아와 집안일을 책임지는 전업주부가 된다.

친구를 돕기 위해 알렉상드라의 비서로 일하기 시작한 다미앵은 자신을 은근 낮잡아 보는 상황을 적응하지 못하고 그만두겠다고 이야기한다. 그런 그에게 알렉상드라는 “왜 이렇게 징징거리느냐”고 묻는다.

섬세하다고 지적당하고 조금만 불평을 말하면 “징징거리냐”는 소리를 듣는 것. 아이가 태어나면 쉽게 경력이 단절될 수밖에 없는 현실. 다미앵 입장에선 낯설고 불편하지만 영화를 보는 여자들에겐 공감 가는 일들이다.

#사회적 코르셋은 누가 만드는가

여성 중심 사회에서 다미앵은 평가와 통제의 대상이 된다. 회사 동료에게 “흰 셔츠에 속살이 비치니 조심하라”는 말을 듣고, 길거리에서 처음 본 여성에게 “미소가 귀엽다”고 평가받는다.

이 세상에서 꾸미는 것도 남성들의 몫이다. 다미앵은 썸 타던 여성과의 첫날밤 풍성한 털을 제모하지 않았다는 이유로 성관계를 거절당한다. 크리스토프는 다미앵에게 여성에게 사랑받기 위해선 스스로 신체를 아름답게 가꿔야 하고 매력적으로 보여야 한다고 충고한다. 이후 다미앵은 전신 왁싱을 하고 손톱을 다듬으며 거울 앞에 서서 자신의 몸매를 고민하기 시작한다. 그리고 다른 남성들처럼 짧은 바지를 입는다. 전혀 바뀔 것 같지 않은 다미앵의 변화가 꽤 흥미롭다.

성관계에 있어도 남성은 전혀 배려받지 못한다. 파트너와의 교감, 상대방의 즐거움은 배제되고 오로지 여성의 만족만이 중요할 뿐이다. 남성들에겐 성 관련 자기결정권이 존재하지 않는 세상이다.

반면 여성은 속옷을 입지 않고 대충 셔츠만 걸치고 다닌다. 아예 웃통을 벗고 조깅을 한다. 이 때문에 영화 속 여성의 가슴은 어떠한 성적 대상화가 되지 못하고 그저 신체의 한 부분으로만 존재한다. 여성 가슴이 야하다고 느껴지는 건 학습의 결과라는 걸 영화를 보면 느끼게 된다.

영화에 인상적인 대사가 등장하는데 다미앵이 카페에서 만난 남자들의 대화다. “머리 두건을 쓰든 허벅지를 훤히 드러내든 남자는 모든 박해를 다 받죠. 여성은 마음대로 하는데.”

#바뀐 세상도 공감 결여

여성 중심 사회에도 남성의 권리와 성평등을 외치는 단체가 존재한다. 이들은 집회에 여성 가슴 모형을 달고 참여해 남성의 사회적 참여 확대와 권리 향상을 외친다. 하지만 이곳에도 역시나 공감이 결여된 이들은 존재한다. 한 남성은 “남자 이미지를 다 망치는 놈들”이라고 화를 내고, 한 여성은 집회 남성들을 향해 침을 뱉는다. 특히 집회 참석자들에게 여성들이 “부엌은 저쪽이에요” “나도 남편과 아들 넷이 있어요” “전 개도 수컷만 키워요”라고 말하는 장면에선 웃음이 나온다. 권력을 가진 이들이 투쟁하는 약자에게 던지는 말들이 꽤 현실적이라서.

#우리는 다미앵의 세상에 살고 있다

영화의 결말. 알렉상드라와 다미앵은 실랑이를 벌이다 서로 머리를 부딪친다. 눈을 뜬 알렉상드라 앞에 펼쳐진 건 다미앵의 세계, 즉 현재의 우리 사회다. 여성들이 짧은 치마에 하이힐을 신고 있고, 온갖 광고판에는 여성의 사진으로 도배되어있다. 알렉상드라가 소리에 이끌려 간 곳에는 ‘내 성기에서 손 떼’ ‘가부장제는 물러나라’ 등의 피켓을 든 여성들이 시위하고 있다. 도무지 이게 무슨 상황인지 알 수 없는 알렉상드라의 표정이 압권이다.

영화는 어떤 해결책도, 비전도 제시하지 않는다. 그저 역지사지를 통해 우리도 모르는 사이 일상에 스며든 성 역할의 문제점을 보여줄 뿐이다. 그런데 이상하다. 러닝타임 그 짧은 시간 동안 뒤바뀐 성 역할에 익숙해진 건지 마치 나 자신이 알렉상드라가 된 것처럼 짧은 치마를 입은 여자도, 유모차를 끌고 가는 엄마들의 모습도 무엇 하나 자연스럽지 않고 어색하다.

여성 중심 사회에 살던 알렉상드라는 과연 다미앵의 세상에선 어떤 모습으로 살아갈까. 다미앵의 세상에 살고 있는 여자로서 참 많은 생각을 하게 된다.

글 by 이지영 기자(쪙이). ‘영화’로운 삶을 꿈꾸는 중. 잡식성 수다쟁이

TMI

영화를 재미있게 봤다면 엘레오노르 포리아트 감독의 단편영화 <억압받는 다수(Oppressed Majority)>도 추천한다. <거꾸로 가는 남자>보다 수위가 쎄고 조금 더 노골적이다. 얼마 전 이 영화를 수업자료로 사용한 한 중학교 교사가 성비위 논란에 휩싸이며 직위해제돼 논란이 일기도 했다. 영화는 유튜브에서 찾아볼 수 있다.

제목 거꾸로 가는 남자(I Am Not an Easy Man)

연출 엘레오노르 포리아트

출연 뱅상 엘바즈, 마리소피 페르단, 피에르 베네지 등

등급 청소년 관람불가

평점 IMDb 6.4 로튼토마토 80% 에디터 꿀잼