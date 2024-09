IT 수출 비중 7년 만에 최저…“내년 반도체값 회복돼 수출 10% 늘 것”

한국 수출에서 정보기술(IT) 제품이 차지하는 비중이 7년 만에 가장 낮아진 것으로 나타났다. 내년에는 반도체 단가 상승 등으로 전체 수출이 증가세로 돌아설 것이란 전망도 나온다.

무역협회 “2분기부터 메모리 호조”

27일 한국무역협회 무역통계에 따르면 1∼9월 IT 제품의 수출액은 907억5600만 달러(약 106조6000억원)로 집계됐다. IT 제품이 한국의 전체 수출상품에서 차지하는 비중은 22.3%였다. 2012년(21.8%) 이후 가장 낮은 수치다. IT 제품은 반도체·디스플레이·무선통신기기 등을 포함한다.

무역협회는 ‘최근 수출 경기진단 및 전망’ 보고서에서 “세계 수출 상위 10개국 가운데 중국을 제외한 모든 국가의 1~8월 수출이 줄었다”며 “최근 한국의 수출 부진은 반도체 가격과 유가가 하락해 수출 단가가 낮아졌기 때문”이라고 설명했다. 지난해 반도체와 원유 관련 품목(석유제품·석유화학제품)이 전체 한국 수출에서 차지하는 비중은 33.8%였다.

보고서는 “내년에는 메모리 반도체의 가격이 오르고 물량이 증가하는 등 연간 수출이 10% 정도 늘어나 전체 수출 회복세를 견인할 것”이라고 예상했다. 이어 “메모리 반도체는 스마트폰의 용량이 커지는 추세와 함께 5G(5세대 이동통신)·솔리드스테이트드라이브(SSD) 등의 수요가 늘어나 내년 2분기부터는 본격적으로 가격이 회복될 것”이라고 전망했다. 무역협회에 따르면 한국은 세계 메모리 시장의 64%, 파운드리 시장의 19%를 점유하고 있다.

보고서는 또 “물량을 기준으로 보면 한국의 1~8월 수출은 2.9% 감소했지만, 반도체·석유화학·자동차·통신 장비·가전 등의 주요 품목은 증가세를 기록했다”며 “같은 기간 독일(-4.2%)과 일본(-4.7%)에 비해 선전했다”고 설명했다.

임성빈 기자 im.soungbin@joongang.co.kr