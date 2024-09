연세대학교 동서문제연구원(원장 박용석)은 10월 17일 연세대학교 상남경영원 아이리스홀에서 한국국제교류재단의 후원으로 인도 싱크탱크 옵서버리서치파운데이션(ORF)과 공동으로 'The Converging Interests of South Korea and India’라는 대주제로 국제세미나를 개최한다.

조현 주유엔(UN) 대사와 스리프리야 란가나탄(Sripriya Ranganathan) 주한 인도대사가 기조연설에 나서며, 정치상황·해양안보·경제협력·공공외교에 관한 네 세션을 통해 한·인도 양국이 전략적 동반자 관계로 발전하기 위한 심도 있는 논의를 진행할 예정이다.

온라인 중앙일보