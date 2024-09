"환자에게 절실한 것은 아름다운 환경" 풍경디자이너 젠크스

세계적인 건축가이자 풍경 디자이너, 건축 이론가이자 비평가였던 찰스 젠크스(Charles Jencks)가 지난 13일(현지시간) 별세했다. 향년 80세.

영국왕립건축사협회(RIBA) 저널은 15일(현지시간) 트위터를 통해 그의 별세 소식을 전했다. RIBA는 "우리는 찰스 젠크스가 세상을 떠났다는 소식을 알게 돼 유감"이라며 "찰스는 매기 암 치료 센터 등 선구적인 작업을 이어간 건축학의 위대한 해석가이자 이론가 중 한 명이었다"고 소개했다.

국내에서 젠크스는 2013년 순천국제정원박람회 당시 박람회 공간의 메인 작품이 된 순천 호수정원을 설계한 인물로 친숙하다. 순천 호수정원은 그가 순천의 지형과 물길 흐름에서 영감을 얻어 설계한 것으로 유명하다.

호수와 총 6개의 언덕으로 만들어진 호수정원은 정상에 봉화산을 상징하는 언덕이 자리잡고 있다. 16m 높이에 이르는 이 언덕에 가기 위해서는 호수를 가로지르는 데크를 거쳐야 하는데, 이 데크길은 젠크스가 순천의 순천시의 동천을 염두에 두고 만든 것으로 알려져 있다.

1939년 6월 21일 미국 메릴랜드 주 볼티모어에서 태어난 젠크스는 하버드대에서 영문학을 전공했으며, 하버드 디자인대학원에서 건축학을 공부하고 영국 런던대(UCL)에서 건축사 전공으로 박사학위를 받았다.

그는 생전에 30여 권의 책을 썼고, 특히 1980년대 포스트모더니즘 이론가로 명성을 떨쳤다. 포스트모더니즘 건축과 경관 건축에 대한 비평적 논의를 이끈 그의 대표적인 저서로 『포스트모더니즘 건축 언어』(1977), 『비판적 모더니즘: 포스트모더니즘은 어디로 가는가?』(2007), 『포스트모더니즘 건축 이야기: 아이러니, 아이콘, 비판의 50년』등이 있다. 이밖에도 『우주적 사유의 정원』(2005)과 『랜드스케이프에 나타난 우주』(2011)등도 남겼다.

대표적인 건축물로는 미국 뉴올리언스의 이탈리아 광장(1979), 매기 암 치료 센터(2002~2003), 우치 베이징 숲공원(2008), 순천 호수정원(2011~2013) 등이 있다.

"Above all, what matters is not to lose the joy of living in the fear of dying" (매기 케스윅 젠크스)