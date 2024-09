우려했던 IS 탈출에 트럼프 "터키·쿠르드가 포로탈출 막아라"

터키의 시리아 침공으로 발생한 혼란을 틈타 이슬람국가(IS) 대원 800여명이 탈출한 사태와 관련, 도널드 트럼프 미국 대통령이 13일 오후(현지시간) 자신의 트윗을 통해 "터키와 쿠르드는 그들(IS)이 탈출하지 못하게 해야 한다"고 주장했다.

터키 군사작전에 IS 대원 가족 대거 탈출 #트럼프 "터키·쿠르드 IS 탈출 못하게 해야" #매티스 전 국방 "압박 없으면 IS 재기할 것"