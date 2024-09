[소년중앙] 배송 사고로 만난 아기 팬더…너의 진짜 집을 찾아줄게

빅트립: 아기팬더 배달 대모험

감독 바실리 로벤스키 등급 전체 관람가 상영시간 82분 개봉 10월 24일

"똑똑똑, 택배 왔습니다."

소중 친구들 집에 주문한 적 없는 택배가 도착한다면 어떻게 하나요? 게다가 배달된 것이 한 번도 본 적 없는 아기라면요?

애니메이션 ‘빅트립: 아기팬더 배달 대모험’은 배송 사고를 해결하기 위한 동물들의 모험을 그립니다. 동물원을 탈출한 사자와 하마 등 다양한 동물의 모험을 그린 애니메이션 ‘마다가스카’를 기억하나요? ‘마다가스카’ 시리즈는 야생보다 도시를 좋아하는 동물원 4인방 사자 ’알렉스’, 얼룩말 ‘마티’, 기린 ‘멜먼’, 하마 ‘글로리아’, 펭귄 4인방 등 캐릭터의 색다른 매력과 사랑스러운 모습을 그려내 큰 인기를 얻었는데요. 다시 뭉친 ‘마다가스카’ 제작진이 이번엔 아기 팬더와 곰, 토끼, 펠리컨, 늑대, 호랑이가 주인공인 애니메이션을 선보입니다. ‘마다가스카’ 시리즈를 통해 생생한 동물 캐릭터를 선보이고 재치 있는 말재주로 사랑받은 각본가 빌리 플로릭은 이번 ‘빅트립: 아기팬더 배달 대모험’에서 전작에 버금갈 귀여운 동물 캐릭터를 탄생시켰죠.

집에서 혼자 지내는 게 세상에서 가장 좋은 집돌이 곰 '믹믹'에게 어느 날 알 수 없는 물건이 배달됩니다. 난생처음 보는 귀여운 아기 팬더가 아기 바구니에 담겨 방긋 웃자 믹믹은 곤란해하죠. "왜 아기를 주문했어?" 호기심 많은 토끼 '오스카'의 물음에도 영문을 모르는 믹믹은 난처한 표정만 짓는데요. 동물 친구들은 배송 사고가 분명한 아기 팬더를 돕기로 결정합니다. 언제나 궁금한 것투성이인 말썽꾸러기 토끼 '오스카'와 수다가 끊이지 않는 수다쟁이 펠리컨 '듀크', 겁쟁이지만 누구보다 용감한 늑대 '야누스', 무서운 외모와 달리 꽃을 사랑하는 부드러운 호랑이 '아무르'까지 배송 사고를 해결하기 위해 동물 친구들이 한데 모였죠. 힘을 모으기로 한 이른바 애니멀 특송대는 아기 팬더를 무사히 집으로 보내기 위한 초특급 여정을 떠납니다.

초롱초롱한 눈망울의 아기 팬더는 눈을 뗄 수 없는 사랑스러움으로 관객의 마음을 사르르 녹입니다. 수시로 커다란 눈에 눈물이 고이다가도 금세 해맑은 미소를 짓는 아기 팬더의 천진난만함에 애니멀 특송대뿐 아니라 관객들도 푹 빠지게 될 것으로 보이는데요. 아기 팬더와 특송대는 거친 파도와 망망대해를 건너, 뜨거운 뙤약볕이 내리쬐는 사막을 지나 수풀이 무성한 정글을 헤치며 모험에 돌입합니다. 엉뚱 발랄 춤신춤왕 오스카가 우는 아기 팬더를 재우기 위해 기발한 행동을 하고, 외로운 감성시인 아무르가 적과 맞서 싸우는 등 다양한 캐릭터의 모습에 폭소를 터뜨리기도 하고 눈물짓기도 하게 돼죠. 모험을 함께 겪으며 서로 다투고 화해하고 진정한 친구의 의미를 찾아가는 동물 친구들의 모습은 따뜻한 감동까지 선사합니다.

애니메이션에서 더빙의 중요성은 말할 필요가 없겠죠. ‘빅트립: 아기팬더 배달 대모험’에선 반가운 목소리를 발견할 수 있는데요. 유튜브 구독자 수 137만 명의 인기 크리에이터 흔한남매가 바로 그 주인공입니다. 집돌이 곰 ‘믹믹’과 천방지축 토끼 ‘오스카’의 목소리를 흔한남매가 연기하죠. 흔한남매 ‘으뜸이’는 까칠해 보이지만 속마음은 누구보다 따뜻한 ‘믹믹’을, 흔한남매 ‘에이미’는 귀여운 모습과 목소리로 말썽꾸러기지만 미워할 수 없는 ‘오스카’의 목소리를 소화해냈어요. 캐릭터에 꼭 맞는 흔한남매만의 재미난 애드리브가 즐거움을 더해 애니메이션에 몰입할 수 있습니다.

작품 곳곳에서 만날 수 있는 음악도 빼놓을 수 없는 감상 포인트죠. ‘One Way Ticket’, ‘Don't Worry Be Happy’ 등 추억의 올드팝과 누구나 들어봤을 멕시코 민요 ‘Lacucaracha’ 까지 귀에 익은 노래가 어린이부터 어른까지 사로잡을 거예요. 믹믹이 급박한 순간에도 ‘Don’t Worry Be Happy’를 흥얼거리는 모습이나, 잠들지 않고 우는 아기 팬더를 재우기 위해 오스카가 ‘Lacucaracha’에 맞춰 춤추는 모습은 놓칠 수 없는 명장면이랍니다.

희대의 배송 사고 해결을 위해 떠난 반전 매력의 애니멀 특송대와 아기 팬더. 과연 아기 팬더는 엄마 품에 무사히 안길 수 있을까요. 이들과 함께 산 넘고 물 건너 떠나봅시다.

글=양리혜 객원기자 sojoong@joongag.co.kr