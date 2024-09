위탁부모 누구나 가능, ‘테레사 수녀’ 아닌 나도 한다

[더,오래] 배은희의 색다른 동거(8)

가정위탁보호제도는 부모의 사망이나 질병·학대 등으로 친가정에서 아동을 양육할 수 없을 때, 일정 기간 위탁가정에서 아동을 보호하고 양육하는 제도다. 이 제도는 2003년부터 시행됐는데 아직 많이 알려지지 않아 생소하게 들린다.

이런 이유로 가정위탁지원센터 입장에선 아이를 맡아 줄 위탁부모를 찾는 게 어렵다고 한다. 제도를 알아야 신청도 하고, 고민도 하는데 제도 자체가 낯설다 보니 지원자는 없고, 도움이 필요한 아동은 늘어만 가는 실정이다.

더욱이 우리나라는 혈연 중심의 사회다. 피 한 방울 섞이지 않은 아이를 내 집에 데려와 식구로 함께 산다는 건 아주 특별하고도, 특별한 사람들만 하는 거라는 생각이 팽배하다. 나도 그랬다.

위탁부모, 특별한 사람일까?

신문에서 가정위탁제도를 처음 보고 “그런 건 아무나 하나?”하고 신문을 툭 던져버렸다. 늘 나를 제외했고, 특별한 누군가의 일이라고 생각했다. 그런 건 미국 드라마에서나 볼 수 있는 일이고, 그런 건 테레사 수녀 정도의 정신이 있으면서, 경제적 형편도 좋고, 그야말로 완벽한 사람이 하는 거라고 생각했다.

그런데 내가 위탁부모가 됐다. 이런 나를 생각하면 가끔 스스로도 놀란다. ‘내 인성이, 내 경제적 형편이, 위탁부모로서 적합한가?’ 만약 공적인 기준이 있다면 ‘미달’수준이 아닐까 하면서.

그래선지 남들은 내가 엄청나게 착하고, 경제적으로도 여유 있고, 아이들 교육도 완벽하게 잘하는 엄마인 줄 안다. 마치 내가 처음에 오해했던 그 완벽한 조건을 다 갖춘 사람처럼…. 그럴 때마다 민망함에 고개가 숙여진다.

나는 보통 사람이다. 실수하고, 후회하고, 화내고, 매달 집 대출금을 갚아 나가는 평범한 일상을 산다. 마트에선 어떤 게 더 싸고 좋은지 몇 번을 둘러보고 나서야 사는 지극히 평범한 주부다.

세상에 완벽한 사람이 어디 있겠는가? 완벽한 사람만 위탁부모가 되어야 한다면 난 지금 당장 그만두어야 할 사람이다. 부족하지만, 정말 ‘미달’이지만 내가 아이 한명을 구할 수 있다면 내 인생도 의미 있지 않을까 하는 마음에 위탁부모를 시작했다.

뉴스에선 오늘도 친자식을 폭행하고, 갓난아기를 쓰레기처럼 갖다 버렸다는 미혼모의 소식이 전해진다. 어떻게 친자식을 저렇게 할 수 있을까 싶은데, 그게 실제로 일어났다는 게 더 충격적이다.

“저럴 바엔, 차라리 보육원에 맡기지….” 사람들은 그렇게 혀를 차며 뉴스를 본다. 그때마다 나는 ‘가정위탁보호제도’를 알려주고 싶은 마음이 더 간절해진다. 가정위탁보호제도는 ‘친가정의 회복’에 초점이 맞춰진 제도다. 친부모의 사정 때문에 도저히 키울 수 없을 때 믿을 만한 가정에 위탁하고 그동안 자립을 준비할 수 있다.

친부모에게 이보다 더 좋은 제도가 있을까? 장기 입원이나, 수감, 이혼 등으로 위기에 처했을 때 아이를 포기하지 않고 그래도 내 가정을 지킬 수 있는 방법이 바로 가정위탁보호제도다.

친부모의 비용 부담 없어

혹시 비용이 궁금하다면 답은 간단명료하다. 친부모가 부담하는 돈은 전혀 없다. 친부모랑 위탁부모가 직접 연결되는 것도 아니어서 심리적 부담도 적다. 각 시도에 있는 가정위탁지원센터에 문의만 하면, 나머지 절차는 센터에서 다 알아서 해준다.

위탁부모를 섭외하고, 교육하고, 아기와 위탁부모를 연결하고, 아기가 잘 자라는지 수시로 살피는 일까지 센터에서 대행해 준다. 나도 이 제도를 알고, 위탁부모 교육을 받으면서 ‘우리나라 복지가 참 좋아졌네’하고 감탄했다.

위탁부모로 산 지 5년째. 11개월에 만난 은지는 벌써 여섯 살이 되었고, 이제 글씨를 쓰고, 그림책도 읽는 어린이집의 최고참 언니가 되었다. 오늘도 삐뚤빼뚤 글씨를 써서 내게 편지를 주고, 멀리서부터 뛰어와 와락 안기는 은지. 침을 묻혀가며 뽀뽀를 하고, 잠잘 땐 내 배 위에 다리 한쪽을 척 올려놓는 은지.

은지 때문에 오늘도 많이 웃었다. 우린 언젠가 헤어지겠지만, 내 몸으로 낳은 자식도 유학 가고, 군대 가고, 결혼하면서 헤어지지 않나? 이별을 겁내기보다는 함께 사는 지금 이 순간이 더 중요한 게 아닐까? Here and now! 은지를 만나고 가장 많이 바뀐 게 바로 나다. 은지 덕분이다.

배은희 위탁부모·시인 theore_creator@joongang.co.kr