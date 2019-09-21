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중앙SUNDAY 뉴스

[인사] 기획재정부 外

중앙선데이

입력

지면보기

653호 10면

◆기획재정부<국장급 인사>▶소득법인세정책관 고광효

◆통일부<부이사관 승진>▶교류협력국 사회문화교류과 여상기

◆문화체육관광부<과장급 전보>▶해외문화홍보원 기획운영과장 최현승

◆중소벤처기업부<과장급 승진>▶지역특구과장 기술서기관 곽재경

◆보건복지부▶사회복지정책실 사회서비스정책과장 김충환

◆식품의약품안전처<과장급>▶소비자위해예방국 소비자위해예방정책과장 우영택▶의약품안전국 마약안전기획관실 마약정책과장 안영진▶〃마약관리과장 최승진▶바이오생약국 바이오의약품품질관리과장 채규한▶식품의약품안전평가원 독성평가연구부 임상연구과장 이윤숙

◆소방청<승진>▶소방청 차장 소방정감 김홍필▶부산광역시 소방재난본부장〃변수남▶소방청 중앙119구조본부장 소방감 손정호▶전라남도 소방본부장 소방감 마재윤▶경상북도〃남화영▶경상남도〃허석곤▶소방청 소방정책과장 소방준감 임원섭▶대전광역시 소방본부장 소방준감 김태한▶충청북도〃김연상▶전라북도〃홍영근<전보>▶경기도 소방학교장 소방준감 권대윤▶행정안전부 장관비서실 소방정책관〃김조일

◆새만금개발청▶개발사업국장 이용욱

◆KBS▶보도본부 통합뉴스룸 영상편집부장 김보현

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