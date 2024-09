"20대, 30대에 저출산, 저취업이 지속되면 20년 후 386세대가 죽음의 문턱에서 비참한 최후를 맞이할 것입니다. 세수 고갈, 건강보험 재원 고갈로 어떤 의료 헤택도 받지 못하고 월남전 야전에서 속수무책으로 시체가 쌓여 갔듯이 죽어갈 것입니다. 그때 아마 이런 제목의 인디 영화를 누가 만들겠죠? '386 on death bed,' 'Who made the Han River Miracle collapse so badly?'

ID 'seag****'