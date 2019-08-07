[인사] 교육부 外

◆교육부▶대통령비서실 선임행정관 김태훈
◆농림축산식품부<과장급 전보>▶홍보담당관 이덕민▶식량산업과장 송지숙▶국립종자원 국제종자생명교육센터장 김보람▶〃경남지원장 조정래▶운영지원과장 최정록▶간척지농업과장 김춘기▶농림축산검역본부 운영지원과장 김정빈▶〃인천공항지역본부 특수검역과장 안규정▶국립농산물품질관리원 운영지원과장 변동주▶농식품공무원교육원 운영지원과장 박재수▶국립종자원 운영기획과장 안창근<과장급 주재관 임용>▶외교부 주중국대사관 우만수
검색어 저장 기능이 꺼져있습니다.
입력
종합 16면
◆교육부▶대통령비서실 선임행정관 김태훈
◆농림축산식품부<과장급 전보>▶홍보담당관 이덕민▶식량산업과장 송지숙▶국립종자원 국제종자생명교육센터장 김보람▶〃경남지원장 조정래▶운영지원과장 최정록▶간척지농업과장 김춘기▶농림축산검역본부 운영지원과장 김정빈▶〃인천공항지역본부 특수검역과장 안규정▶국립농산물품질관리원 운영지원과장 변동주▶농식품공무원교육원 운영지원과장 박재수▶국립종자원 운영기획과장 안창근<과장급 주재관 임용>▶외교부 주중국대사관 우만수