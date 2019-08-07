1 읽는 중

글자크기 설정

글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도
동일하게 적용됩니다.

사회 사회일반

[인사] 교육부 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 16면

◆교육부▶대통령비서실 선임행정관 김태훈

◆농림축산식품부<과장급 전보>▶홍보담당관 이덕민▶식량산업과장 송지숙▶국립종자원 국제종자생명교육센터장 김보람▶〃경남지원장 조정래▶운영지원과장 최정록▶간척지농업과장 김춘기▶농림축산검역본부 운영지원과장 김정빈▶〃인천공항지역본부 특수검역과장 안규정▶국립농산물품질관리원 운영지원과장 변동주▶농식품공무원교육원 운영지원과장 박재수▶국립종자원 운영기획과장 안창근<과장급 주재관 임용>▶외교부 주중국대사관 우만수

앱에서만 제공되는 편의 기능
  • · 로그인하면 AD Free! 뉴스를 광고없이 더 깔끔하게
  • · 속보는 물론 구독한 최신 콘텐트까지! 알림을 더 빠르게
  • · 나에게 딱 맞는 앱 경험! 맞춤 환경으로 더 편리하게
Innovation Lab
영 피프티는 젊다, 생각보다
영 피프티는 젊다, 생각보다

Posted by SIMMONS

인공지능이 바꿀 기업의 미래
인공지능이 바꿀 기업의 미래

Posted by 더존비즈온

K, 도쿄에 상륙하다
K, 도쿄에 상륙하다

Posted by iLab 오리지널

2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정
2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정

Posted by 더 하이엔드

개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드
개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드

Posted by 더 하이엔드

집앞까지 찾아오는 특별한 공병 수거 방법
집앞까지 찾아오는 특별한 공병 수거 방법

Posted by 아모레퍼시픽

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT