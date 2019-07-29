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경제 경제일반

[인사] 한국은행

중앙일보

입력

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종합 14면

◆한국은행 <부서장 이동>▶정책보좌관 김제현▶법규제도실장 김기환▶차세대시스템개발단장 김지수▶전산정보국장 임철재▶금융검사실장 변성식▶통화정책국장 이상형▶금융시장국장 김현기▶국고증권실장 이상엽▶발권국장 이정욱▶뉴욕사무소장 김욱중▶국제협력국장 오금화 (본부장)▶부산 김준한▶대구경북 정상돈▶충북 하천수▶제주 김종욱▶경기 정유성▶강릉 안병권▶포항 서정의▶강남 노영래 <1급 승진> 송두석 박세령 변성식 오금화 전귀환 김석원 정호석

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