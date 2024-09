프랑스 구글세 도입 방침에…트럼프 “그럼 우린 와인세” 맞불

도널드 트럼프 미국 대통령이 프랑스에 ‘와인세’를 부과할 수 있다고 시사했다. 프랑스가 구글을 비롯한 미국 거대 IT기업에 디지털세를 부과하기로 한 것에 대해 반발했기 때문이다.

트럼프 대통령은 27일(현지시간) 자신의 트위터를 통해 “프랑스는 위대한 미국 기술회사들에 디지털세를 부과한다. 누군가 그들에게 세금을 부과한다면 이는 그들의 본국인 미국에 대한 것이 돼야 한다”고 말했다. 그러면서 “우리는 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 어리석음에 대한 실질적 상호적 조치를 곧 발표할 것”이라며 “난 항상 미국와인이 프랑스 와인보다 좋다고 말해왔다”고 말했다. 사실상 와인세 부과 가능성을 시사한 셈이다.

트럼프 대통령은 26일 백악관 기자회견에서 마크롱 대통령과 자신의 관계를 묻는 질문에는 “좋다”고 “방금 그와 통화했다”고 말했다. 그러면서도 ‘와인세’ 부과 여부와 관련해 “(디지털세 부과는) 잘못된 일이다. 그들은 그렇게 하지 말았어야 했다”며 “나는 그(마크롱 대통령)에게 ‘하지 말라. 만약 그렇게 한다면, 난 당신들 와인에 관세 또는 세금을 매길 것’이라고 말했었다”고 강조했다.

지난 11일 프랑스 상원은 연수익 7억5000만 유로(약 9900억원) 이상이면서 프랑스 내에서 2500만 유로(약 330억원) 이상의 수익을 내는 IT 기업이 프랑스에서 벌어들인 연간 총매출의 3%를 디지털세로 부과하는 법안을 의결했다. 디지털세 부과 대상은 미국, 중국, 독일, 스페인, 영국, 프랑스 등지의 IT 대기업 30여개다. 여기에는 미국의 IT 글로벌 공룡 기업으로 불리는 구글, 페이스북, 아마존 등이 포함된다.

이에 미국은 프랑스의 이번 방침에 강하게 반발하며 관세 보복을 경고해 왔다. 미 무역대표부(USTR)는 불공정 무역에 대해 보복관세를 부과할 수 있는 무역법 301조를 근거로 프랑스의 조치를 조사 중이다.

트럼프의 보복관세 부과 암시에 마크롱 대통령도 트럼프와의 전화 통화 사실을 밝혔다. 로이터 통신에 따르면 프랑스 엘리제궁은 27일 “마크롱과 트럼프 대통령이 디지털 서비스 기업 과세에 대한 국제적인 합의가 필요하다는 점을 논의했다”고 밝혔다. 그러면서 “마크롱 대통령은 다음달 열리는 주요 7개국(G7) 정상회의가 국제적으로 단일한 디지털세를 도입하는 데 중요한 기회가 될 것이라고 강조했다”며 “마크롱 대통령은 디지털세가 양국의 이해에 부합하며, 양국이 디지털세에 관한 광범위한 국제적 합의를 하는 데 노력해야 한다고 말했다”고 덧붙였다. 통화 사실을 언급하면서도 디지털세 도입을 그만두지는 않겠다는 뜻을 밝힌 것이다.

이와 관련헤 브뤼노 르메르 프랑스 재무장관도 27일 기자들과 만나 “우리의 관심은 공정한 디지털세”라며 “(디지털세와 와인세를)엮어서는 안 된다. 지금 중요한 문제는 디지털 활동에 대한 공평한 과세에 어떻게 합의를 할 수 있느냐 하는 것이다”라는 입장을 밝혔다.

