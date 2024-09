[OMEGA] 카 레이서를 위해 제작돼 아폴로 미션까지 함께 한 ‘문워치’로 우뚝

인류가 달에 도달하기 한참 전인 1957년부터 오리지널 스피드마스터가 제작됐다. 늘 스피드 경쟁을 하는 자동차 경주팀과 엔지니어들을 위해서다. 베젤 위에 위치한 타키미터 스케일을 탑재한 시계가 처음으로 선보인 것이다. 크로노그래프(시계 안에 별도로 들어 있는 계기판) 기능 덕분에 레이서들은 더 쉽게 경과 시간을 측정하고 스피드를 계산할 수 있게 됐다.

스피드마스터의 과거-현재-미래

59년부터는 스피드마스터 CK 2998이 제작됐다. 스틸 컬러가 아닌 블랙 알루미늄 소재의 베젤, 스트레이트나 롤리팝 센트럴 크로노그래프 핸즈의 ‘알파’ 핸즈가 눈에 띄는 변화였다. ‘베이스 1000’이 타키미터 스케일에서 사라지고, 대신 ‘베이스 500’으로 바뀌기도 했다. 이 모델을 통해 오메가의 우주여행이 시작됐다. 62년 10월 머큐리 프로그램의 시그마 7 미션에서 우주비행사 월터 쉬라가 스피드마스터를 선택함으로써 오메가는 우주에서 최초로 착용된 시계가 된 것이다.

60년대 인류의 달 착륙 꿈이 현실로 다가올수록 오메가의 스피드마스터 역시 기술 발전을 이어갔다. 아폴로 프로그램 팀이 유인 탐사 미션에서 착용할 시계를 찾고 있었는데, 까다로운 11가지 시험을 통과하며 엔지니어·우주비행사 등 전문가들로부터 만장일치로 승인을 얻은 모델이 바로 스피드마스터 ‘ST 105.003’이었다. 64년부터 제작돼 ‘바통’ 핸즈를 선보였던 이 모델은 결국 달에 첫발을 디딘 미국인 우주비행사의 이름을 딴 ‘에드 화이트’라는 별칭을 얻었다.

스피드마스터 ‘ST 105.012’는 문워치의 진화에 초석을 다진 모델이다. 64년 처음 제작된 이 모델은 트위스트 러그와 새로운 비대칭 케이스를 선보였다. 크라운과 푸셔의 좀 더 강력한 보호를 제공하기 위한 디자인이었다. 다이얼에 ‘Professional’ 문구를 처음으로 새겨 넣기도 했다. 이후 67년에 새로운 푸셔와 조금 커진 캡을 적용한 ‘ST 145.012’ 모델도 등장했다. ST 105.012와 ST 145.012는 아폴로 미션의 우주비행사 팀이 달에 착륙할 때 착용했던 모델이다.

68년 스피드마스터 ‘ST 145.022’의 등장과 함께 문워치는 의미 있는 내부 업그레이드를 한다. 새로운 칼리버 861은 뛰어난 일관성과 정확도로 훗날 다양한 모델의 탄생을 이끌었다. 70년 이후 제작된 스피드마스터에는 ‘FLIGHT-QUALIFIED BY NASA FOR ALL MANNED SPACE MISSIONS’와 ‘THE FIRST WATCH WORN ON THE MOON’ 문구가 더해졌다. 이 모델부터 스피드마스터가 현재의 모습을 갖추게 됐다. 현재 스피드마스터의 외관 디자인은 60~70년대에 NASA의 우주 비행사들이 착용했던 모델들과 흡사하다. 97년부터 칼리버 1861과 더불어 한층 개선된 가시성 확보를 위해 루미노바로 업그레이드된 모델은 로듐 도금 처리를 통해 안전성도 향상됐다.

오메가는 새롭게 선보인 스피드마스터가 역사상 가장 위대한 우주 항공 탐사의 업적에 한 걸음 더 다가갈 수 있게 해주는 시계라고 자부한다. 이 모델은 세계 모든 오메가 부티크에서 확인할 수 있다.

