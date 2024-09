홍익대 문화예술경영학과, ‘Art in the Life & Art in the City 展’

홍익대 문화예술경영학과에서는 7월 8일부터 7월 12일까지 5일간 홍익대 현대미술관 제1관에서 ‘Art in the Life, Art in the City 展’을 개최한다. 올해 2회째를 맞이하는 본 전시에서는 순수미술, 패션, 디자인 분야의 작품 전시와 동시대 문화예술경영 분야의 주요 이슈를 다루는 연구 발표 및 세미나가 함께 어우러진다. ‘예(藝)와 학(學)의 만남’을 콘셉트로, 예술가와 연구자의 시각을 한 자리에서 엿볼 수 있는 이색적 전시다.

올해의 전시 주제는 업사이클링(Upcycling), 리사이클링(recycling), 그리고 문화적 도시재생(Culture-led Urban Regeneration)으로 선정, 최근 전 세계적 이슈로 부각되는 환경문제와 쇠퇴한 도시의 회복과 재생에 대한 고민을 문화예술의 측면에서 접근하였다.

파트에서는 홍익대뿐 아니라 상명대‧서울여대 학생들의 작품 총 80점이 선보여지고, 파트에서는 홍익대 문화예술경영학과 석‧박사 학생 총 25팀의 기초연구에 기반한 포스터 프리젠테이션을 통해 ‘지역사회와 예술’, ‘도시와 공동체 속에서의 예술’에 대한 연구자들의 시선을 확인할 수 있다.

‘Art in the life, Art in the city 展’은 새로운 전시 경향을 제시하고, 동시대의 사회·문화적 이슈를 문화예술로 승화하면서, 관람객들에게 예술과 연구를 통합적으로 경험하고 이해하도록 하는 역동적인 현장을 선사할 것이다.

온라인 중앙일보