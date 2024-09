트럼프 "저 선 넘어도 되나" 文 "김정은 손잡고 가면 된다"

지난달 30일 판문점에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장과 함께 국경을 넘어 북한 땅을 밟기 직전 문재인 대통령과 월경(越境)과 관련한 대화를 나눴다고 한다.

청와대 고위관계자는 3일 기자들과 만나 “김 위원장이 북쪽에서 내려오기 전에 자유의 집에서 기다리고 있던 트럼프 대통령이 옆에 있던 문 대통령에게 ‘저 선(군사분계선)을 넘어가도 되나’라고 물었다”며 “이에 대해 문 대통령이 ‘김 위원장과 악수를 하고 손을 잡고 넘어가시면 괜찮다’고 답했다”고 전했다.

이 관계자는 “당시 미국의 의전 책임자가 옆에 있었는데 트럼프 대통령이 (월경에 대해) 의전 책임자와 사전에 상의하지 않았던 것으로 판단된다”며 “그래서 미국 의전팀도 전혀 모르는 상황에서 트럼프 대통령의 월경 등이 벌어진 것”이라고 설명했다. 그러면서 “문 대통령도 그때 ‘트럼프 대통령이 북쪽으로 넘어가겠구나’라고 판단을 한 것 같다”고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 실제 김 위원장과 인사를 나눈 뒤 나지막한 목소리로 “내가 이 선을 넘어도 되겠나요(Would you like me to come across)”고 물었고 김 위원장은 곧 “각하께서 한 발자국 건너오시면 사상 처음으로 우리 땅을 밟으시는 미국 대통령이 되신다”고 했다. 그러자 트럼프 대통령은 “나는 괜찮다. 나는 이것이 매우 자랑스럽다”며 “좋다. 어서 한 번 한번 해보자(Okay, let‘s do it, come on)”라고 언급한 뒤 북측 군사분계선으로 넘어갔다.

트럼프 대통령과 김 위원장의 만남은 판문점 군사정전위원회 본회의실(T2)과 소회의실(T3) 사이 군사분계선에서 이뤄졌다. 지난해 4월 27일 남북 정상회담 때 문 대통령이 김 위원장의 제안으로 깜짝 월경했던 곳과 같은 곳이다. 다만 트럼프 대통령은 북한 땅을 밟은 뒤 20걸음을 더 걸어가 김 위원장과 기념사진을 찍었다.

청와대 관계자가 이날 “미국 의전팀도 모르고 있었던 것 같다”고 말했다. 하지만 미국 언론들이 깜짝 월경이 이뤄질 경우에 대비해 이미 군사분계선 양쪽과 북한 지역을 조망할 수 있는 곳에 카메라를 설치하고 대기했던 점을 감안하면, 미 측도 예비했을 수 있다.

트럼프 대통령과 함께 남쪽으로 넘어온 김 위원장은 문 대통령과도 만났다. 사상 최초로 이뤄진 남·북·미 정상의 회동이었다. 청와대 고위관계자는 “남쪽으로 넘어온 김 위원장은 문 대통령의 손을 꼭 잡고 고마움을 표시했고, 잠시 대화도 있었다”고 설명했다.

이 관계자는 다만 “정상 간의 대화 내용은 전하지 않는 것이 관례이기 때문에 공개할 수 없다”면서도 “‘감사하다’는 말보다는 훨씬 (높은 수위의 대화가 있었다)”이라고 전했다.

한편 문 대통령은 전날 국무회의에서 이번 북·미 정상회담에 대해 “남북에 이어 북·미 간에도 문서상 서명은 아니지만 사실상 행동으로 적대관계 종식과 새로운 평화 시대의 본격적인 시작을 선언했다”이라고 평가했다. 남북과 북·미가 연쇄적으로 사실상의 종전선언을 이뤘다는 뜻이다. 청와대 관계자는 이날 ‘북한과 미국도 문 대통령의 평가에 동의하느냐’는 질문에 “이후 벌어진 상황에 대해서는 따로 발표할 시점이 있을 것”이라고만 답했다. 또 ‘북·미 회담 뒤에 따로 남북 회담을 위한 준비가 있었다’는 일각의 보도에 대해서는 “사실이 아닌 것으로 안다. (북측에) 별도 회담을 제안한 것도 없었던 것으로 안다”며 “이미 (북ㆍ미 회담으로) 상황이 정해져 있는데 굳이 또 다른 준비를 할 이유는 없었을 것”이라고 말했다.

