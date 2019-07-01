◆중앙일보▶논설위원 박정호 신용호 김승현▶논설위원·편집국 TF팀장 조강수▶콘텐트제작에디터·논설위원 주정완▶정치에디터 강민석▶국제외교안보에디터 김현기▶문화스포츠에디터 이후남▶탐사보도에디터 김정하▶사회 부에디터 김원배▶경제 부에디터 서경호▶정치팀장 고정애▶교육팀장 천인성▶사회1팀장 이가영▶사회2팀장 문병주▶금융팀장 하현옥▶대중문화팀장 이지영▶디자인데스크 이주호
◆JTBC<보도국>▶취재담당·정치에디터 전진배▶사회에디터 최현철▶주말에디터 김준술▶탐사기획부장 손용석▶사회정책부장 유상욱▶정치팀장 박성태▶국제외교안보팀장 남궁욱▶기동이슈팀장 오대영▶법조팀장 오이석▶내셔널팀장 이정엽▶주말취재팀장 김필규▶뉴스제작3부장 정상경<보도제작국>▶보도제작3부장 전용우<디지털뉴스국>▶H-TF팀장 김진일▶뉴스커넥트팀장 김일숙<제작총괄>▶제작2국 3CP 황교진
◆중앙홀딩스▶브랜드UX팀장·중앙일보 디자인운영팀장 류진아
◆JTBC플러스<미디어브랜딩담당>▶브랜드마케팅팀장 임은정
◆JTBC콘텐트허브<콘텐트사업본부>▶국내사업담당 박형준▶글로벌사업담당·글로벌사업1팀장 박창성▶글로벌사업2팀장 현향단▶글로벌사업3팀장 이지희
◆JTBC미디어컴<마케팅솔루션본부>▶마케팅솔루션본부장 박찬식▶광고마케팅국장 서강욱▶미디어솔루션국장 성치열<크리에이티브센터>▶크리에이티브센터장 김효원