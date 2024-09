1810만명이 민주당 경선 보자, 트럼프 'DMZ 흥행쇼' 던졌다

도널드 트럼프 미국 대통령은 왕년의 TV 리얼리티 쇼 진행자답게 금요일 밤 초대형 흥행 카드를 던졌다. 일본 오사카 주요 20개국(G20) 정상회의 마지막 날인 29일 아침, 미국 현지시각 28일 저녁 6시 51분 트위터로 김정은 북한 국무위원장을 DMZ(비무장지대)로 깜짝 초청했다. 미국의 프라임 타임 시청 시간대를 노린 셈이다. 이어 시진핑 중국 국가주석과 미ㆍ중 무역전쟁 ‘휴전’ 합의로 전 세계의 눈길을 사로잡았다. 전날 밤 민주당 대선주자 1차 TV토론이 1810만명 시청 기록을 세운 걸 제대로 반격한 셈이다. 최선희 북한 외무성 부상이 DMZ 초청에 “성사된다면 양국관계 진전의 또 하나의 의미 있는 계기가 될 것”이라고 화답하면서 김 위원장이 내려올 경우 북·미 3차 회동은 물론 남·북·미 판문점 회담이 가능하게 됐다.

트럼프 대통령은 29일 오전 무함마드 빈 살만 왕세자와 실무 조찬 시간 약 50분 전인 7시 51분 트위터에 “나는 시진핑 주석과 회담을 포함한 매우 중요한 회담 뒤에 문재인 대통령과 함께 한국을 향해 떠난다”며 “김 위원장이 이걸 본다면 나는 국경/DMZ에서 그와 만나 악수하고, 안녕하냐고 인사하고 싶다”고 적었다. 8시 50분 빈 살만 왕세자와 조찬에서 기자들을 불러 트윗 깜짝 초청에 대해 별도 브리핑까지 했다. 그는 “김 위원장이 나를 만나고 싶다면 나는 국경(DMZ)에 있을 것이라고 의사를 타진한 것”이라며 “확실히 우리는 매우 잘 지내는 것 같다”고 설명했다. 그러면서 “내가 한국에 간다고 알려준 것”이라며 “그가 거기에 온다면 우리는 2분 동안 만나는 게 전부겠지만, 그것도 좋다”고 덧붙였다.

그는 DMZ 방문과 관련 “우리는 아마 DMZ에 갈 것”이라며 “여러분이 장벽에 관해 얘기하고, 국경을 얘기할 때 DMZ가 한국인들이 국경을 부르는 말”이라고 소개했다. 그러곤 “아무도 그 국경을 통과할 수 없다”며 “그걸 진짜 국경이라고 한다”고 말했다. 멕시코와 남부 국경장벽 건설을 밀어붙이는 것과 관련 트럼프 대통령이 DMZ를 설명할 때 놀라는 한편 남북 간 국경이 얼마나 안전한지 부러운 듯 보였다고 워싱턴포스트는 전했다.

그는 “한국에 4만 2000명(실제 2만 8500명)이 주둔하고 있다. 내가 우리 장병들에게 연설할 것”이라며 “한국이 우리를 위해 건설한 100억 달러(약 11조원) 기지를 방문할 것”이라고 말했다. 평택 캠프 험프리스를 방문한다는 뜻이다.

그러곤 트럼프 대통령은 오전 G20 회의 마지막 세션이 열리기 전 인텍스 오사카 정상 라운지에서 커피를 마시고 있던 문재인 대통령을 찾아왔다. 그는 “내 트윗을 봤느냐”고는 묻고는 문 대통령이 “봤다”고 대답하자 “성사되도록 함께 노력해보자(Let’s try to doing it)”며 엄지손가락을 치켜들어 보였다고 청와대가 현장 사진과 함께 페이스북에 공개했다. 김 위원장이 초청을 수락하도록 문 대통령이 애써달라고 주문한 셈이다.

최선희 북한 외무성 제1부상은 트럼프 대통령의 트윗 초대가 있은 지 5시간 15분만인 오후 1시가 조금 넘어 반응을 보였다. 조선중앙통신을 통해 담화문에서 “오늘 아침 트럼프 대통령이 트위터로 방한 기회에 비무장지대에서 국무위원장 동지와 만나 인사를 나누고 싶다는 입장을 밝혔다”며 “매우 흥미로운 제안이라고 보지만 이와 관련 공식 제기를 받지 못했다”고 말했다. 그러면서 “분단의 선에서 북·미 정상상봉이 성사된다면 두 정상 사이에 존재하는 친분을 더욱 깊게 하고 양국관계 진전에 또 하나의 의미 있는 계기가 될 것”이라고 덧붙였다. 미국의 공식 제안이 있을 경우 수락할 수 있다는 긍정적 답변이다.

일본 재팬타임스는 이와 관련 트럼프 대통령을 수행해 오사카 G20 회의에 참석한 마이크 폼페이오 국무장관이 28일 저녁 G20 외무장관 만찬에 수상쩍게 불참했고, 스티븐 비건 대북특별대표도 27일부터 서울을 방문해 한국 당국자들과 협의를 하고 있다는 점에서 “즉흥적이라기보다 계획적인 회담 제안일 수 있다”는 해석도 내놨다. 트럼프 대통령이 DMZ 이외 구체적인 장소를 밝히지 않았지만 김 위원장과 30일 회동이 성사된다면 장소는 4ㆍ27 1차 남북 정상회담이 열린 판문점이 될 가능성이 높다.

워싱턴포스트는 트럼프 대통령 방한 일정에 정통한 미 관리를 인용해 “트럼프 대통령은 당초 역대 미국 대통령이 방문했던 판문점 인근 DMZ의 오울렛 초소를 방문하기로 준비를 진행했다”며 “판문점 공동경비구역(JSA)으로 방문 계획을 변경하는 건 상당히 큰일이 될 것”이라고 전했다. 지금까지 아무도 대통령이 JSA를 방문할 것으로 계획하지 않았기 때문이다.

이날 DMZ 깜짝 초대에 미국의 전문가들도 충격을 받았다. 비핀 나랑 매사추세츠 공대 교수는 트위터에 "그에게 이건 리얼리티 쇼이지 심각한 협상이 아니다"며 "내숭이나 경박한 장난이 하노이 이후 대북 접근법이 될 수 없다"고 말했다. 그는 "트럼프가 김 위원장에게 보낸 답장에서 이를 언급한 것 같다"면서 "실무협상도 없고, 미국의 협상 입장도 변화가 없는 상황에서 지금 당장의 회담은 무의미한 연극"이라고 지적했다.

