BTS은 아이돌 그룹일까? 한국에서는 그렇다.

하지만 영어로는 그렇게 쓰지 않는다.

남성 아이돌 그룹을 영어로는 ‘보이 밴드(boy band)’로 쓴다.

[번역기도 모르는 진짜 영어] 25. idol은 팝 스타 이상의 뜻

최근 뉴욕타임스에 실린 BTS 관련 기사에선 BTS를 K-pop boy band, 혹은 Korean pop group으로 썼다.

BTS와 영국 출신 비틀스를 비교하며 설명하는 대목에서는 비틀스를 ‘또 다른 외국 출신의 보이 밴드 : 비틀스 (another foreign-born boy band: the Beatles)’라고 표현했다.

The K-pop boy band BTS reached No. 1 again, matching a feat achieved by the Beatles....With its latest EP, “Map of the Soul: Persona,” the Korean pop group BTS has matched a chart feat last reached by another foreign-born boy band: the Beatles.

(K팝 보이 밴드 BTS가 또다시 1위를 차지하며 비틀스의 기록을 달성했다.... 한국의 팝 그룹 BTS는 최근 발표한 미니 앨범 ‘Map of the Soul: Persona’로 또 다른 해외 출신 보이 밴드 비틀스가 달성했던 순위를 기록했다.)

< 뉴욕타임스 2019년 4월 22일 ‘BTS Lands a Third No. 1 on the Album Chart in Less Than a Year’>

한국에서는 대체로 기획사를 통해 육성된 댄스 그룹 출신의 10~20대 젊은 가수나 연예인을 아이돌이라고 부른다. 하지만 영어 idol은 의미가 약간 다르다.

idol의 원래의 뜻은 우상, 즉 나무·돌·쇠붙이·흙 따위로 만든 신이나 사람의 형상을 말한다. 기독교 십계명 중 하나인 ‘우상을 섬기지 말라(Don’t worship false idols)’에 나오는 idol이다.

현대 영어에서는 많은 사람의 엄청난 사랑과 존경을 받는 대상을 가리키는 말로 많이 쓰인다.

가수도, 운동선수도, 정치인도 누군가의 idol이 될 수 있다. 보수 정치인에게는 레이건 전 대통령이 idol이 될 수 있고, 우아한 배우를 꿈꾸는 사람에게는 오드리 헵번이 idol일 수 있다.

단순한 팝 스타 이상이다. 영어에서 idol은 숭배의 대상, 우러러보는 선망의 대상, 혹은 롤 모델이나 이상형을 말한다.

아이돌 그룹(idol group)이라는 말은 영어에서는 잘 쓰이지 않는다.

K팝 팬이라면 아이돌 그룹이라는 말을 이해할 수 있겠지만, 잘 모르는 서양인에겐 이 말이 낯설게 들릴 수 있다.

그래서 영어로 아이돌 그룹(idol group)이라고 쓸 때는 K-pop idol group이라고 구체적으로 밝혀 주는 게 좋다.

또 남성 아이돌 그룹은 영어로 boy band로, 여성 아이돌 그룹은 girl group으로 쓰는 게 자연스럽다.

Boy band EXO will hold a series of six concerts in July, SM Entertainment announced Thursday.

(SM엔터테인먼트는 보이 밴드 ‘엑소’가 7월에 여섯 차례의 콘서트를 개최할 예정이라고 밝혔다.)

<코리아중앙데일리 2019년 5월 31일 ‘EXO schedules concerts for July’ >

K-pop girl group Blackpink’s “Boombayah” surpassed 600 million YouTube views on Thursday, its management agency said.

(K팝 걸 그룹 블랙핑크의 ‘붐바야’ 뮤직비디오가 목요일 유튜브 조회 수 6억 건을 돌파했다고 소속사가 밝혔다.)

<연합영문 2019년 5월 24일 ‘Boombayah’ hits 600 million views’ >

idol이라는 단어에 대한 동서양 인식 차이 때문에 지난해 발표된 BTS 노래 ‘IDOL’의 가사도 한국 팬들과 서양 팬들이 다르게 받아들였을 가능성이 크다.

You can call me artist

You can call me idol

아님 어떤 다른 뭐라 해도

I don’t care

(나를 아티스트로 부르든/ 아이돌이라고 부르든/ 아님 어떤 다른 뭐라 해도/ 나는 신경 쓰지 않아)

한국인이라면 가사 속 idol을 그냥 ‘연예인’의 뜻으로 받아들일 것이다.

하지만 영어권 팬들은 idol을 우러러보는 선망의 대상이나 사랑과 존경의 대상으로 받아들일 가능성이 크다.

‘아티스트’와 ‘아이돌’을 반대되는 의미로 받아들일 수 있는 한국인들과 달리, 서양에선 idol과 artist 둘 다 긍정적인 의미로 이해하는 것이다.

코리아중앙데일리 Jim bulley, 박혜민 기자 park.hyemin@joongang.co.kr