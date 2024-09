국민 55%, 한국당 요구 ‘경제청문회’ 반대…“정치공세 일환”

자유한국당이 국회 정상화 선결 조건으로 ‘경제청문회’를 요구하고 있는 것과 관련해 국민 과반은 청문회 개최를 반대한다는 여론조사 결과가 나왔다.

17일 여론조사 전문기관 리얼미터가 YTN 의뢰로 지난 14일 전국 유권자 500명을 대상으로 청문회 개최 찬반 의견을 물은 결과 ‘정치 공세의 일환이므로 반대한다’는 응답이 55.4%로 인 것으로 집계됐다.

반면 ‘경제가 심각한 상황이므로 찬성한다’는 응답은 30.9%로 나타났다. ‘모름 또는 무응답’은 13.7%로 나왔다.

세부적으로 반대 여론은 민주당(반대 85.9% vs 찬성 7.3%), 정의당(74.1% vs 12.3%) 지지층, 진보층(80.7% vs 10.5%), 광주·전라(72.7% vs 8.3%), 40대(82.0% vs 16.0%)에서 압도적으로 높았다.

또 중도층(반대 52.5% vs 찬성35.2%), 대구·경북(64.1% vs 28.5%), 대전·세종·충청(57.6% vs 32.7%), 서울(56.1% vs 34.6%), 20대(54.9% vs 27.6%)와 50대(52.3% vs 39.5%) 등에서도 반대 여론이 절반을 넘었다.

찬성 여론은 한국당(반대 21.9% vs 찬성 68.2%)과 바른미래당(28.5% vs 60.5%) 지지층, 보수층(35.8% vs 55.3%)에서 대다수이거나 절반을 넘었다.

아울러 부산·울산·경남(반대 38.6% vs 찬성 30.9%)에서는 반대 여론이, 무당층(22.3% vs 29.4%)에서는 찬성 여론이 다소 앞섰다.

이번 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±4.4%포인트다. 응답률은 5.1%. 자세한 여론 조사 결과는 리얼미터 홈페이지를 참조하면 된다.

