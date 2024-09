"헬로 에브리원~ 미군 아저씨와 영어로 얘기하니 재밌어요"

“헬로 에브리원, 투데이 이즈 허 버스데이. 위 캔 세이 '해피 버스데이 투 유’” (“Hello everyone, Today is her birthday. We can say ‘Happy birthday to you’”)

다문화가정 어린이 무료 영어 공부방 가보니 #미군 1명당 아동 2~4명 집중 영어 교육 #"부대와 집만 오가는 미군에겐 한국 사회 체험 기회"

지난 28일 저녁 6시 서울 둔촌동 사단법인 글로벌 한문화 희망봉사회 회의실. 책상과 의자가 놓인 이곳에 5~13세 어린이 20여명이 모이기 시작했다. 잠시 후 청바지에 티셔츠 같은 사복을 입은 미군 9명이 들어오자, 아이들은 "와~~" 환호했다. 이들은 함께 햄버거를 먹은 후 영어 수업을 시작했다.

본격적인 수업에 앞서 미군 트레이시 스미스(Tracey Smith·47·여) 중령이 생일인 학생을 지목하며 생일축하 노래를 부르자 모두 큰 소리로 따라 불렀다. "해피 버스데이 투 유~~"

수업은 미군 한 명당 2~4명 아이가 모여 미국 유치원 교재를 가지고 영어로만 읽고 말하는, 이른바 ‘몰입식’으로 진행됐다. 아이들은 선생님 말에 꺄르르 웃거나, 떠듬떠듬 영어로 대답했다.

선생님은 미군, 학생들은 다문화가정 자녀

이날 수업에 참여한 학생들은 모두 중국·베트남 등 다문화가정 자녀다. 이 수업은 사단법인 다문화교류네트워크에서 다문화가정 자녀의 교육을 지원하는 ‘호프키즈 리딩 앤 토킹' 이란 프로그램이다. 지난 22일 시작해 매주 화요일 저녁 1시간씩, 오는 12월까지 진행할 예정이다. 수업료는 무료다. 학생들은 글로벌 한문화 희망봉사회에서 신청받아 뽑았다.

이날 교육 봉사에 참여한 미군들은 대부분 20~30대 젊은 군인이었고 주한 미군에 배속된 한국군인 카투사(KATUSA)도 있었다. 규정상 이름을 밝힐 수 없다는 한 미군은 “짧은 시간이지만 아이들에게 영어를 가르쳐 줄 수 있어 즐겁고 보람을 느낀다”며"기회가 닿는 한 계속하고 싶다"고 말했다.

한국말 금지 힘들지만 영어로 말하니 재밌어요

서울 중랑중에 다니는 최수경(13)양은 이 수업을 위해 어머니와 함께 서울 중화동에서 왔다. 최양은 “미국 선생님과 함께 영어를 공부하는 게 참 재밌다"며"앞으로 수업이 기대된다”고 했다. 초등학교 3학년인 고민아(9)양은 “선생님이 수업 중 한국어를 쓰지 말라고 하셔서 조금 힘들지만, 영어로 말하는 게 재미있다. 선생님이 좋아 계속 오고 싶다”고 말했다.

"한국 접점 없어 부대와 집만 오가는 미군에겐 한국 사회 만날 기회"

주한미군이 영어 교육 봉사에 나서도록 한 이는 스미스 중령이다. 그는 국제봉사협회 도영심 회장(전 UN 스텝재단 이사장)의 소개로 이 활동을 알게 됐다. 이날 스미스 중령은 용산 미군 부대에서 유아용 영어 교재를 모두 챙겨왔다.

29년째 군 복무를 하며 일본·한국 등 여러 나라에서 근무한 스미스 중령은 머물던 대부분 나라에서 영어 교육 봉사를 해왔다. “어린 시절 시각·청각 장애인으로 태어난 사촌과 함께 지내며 매주 요양원 봉사를 다닌 게 토대가 됐다”는 게 그의 말이다. 20여 년 전에도 한국에서 복무했다는 그는 “한국도 미국처럼 멜팅팟 문화(다인종·다문화 사회)가 발전한 아름다운 사회가 될 것 같다"며"이 자리에 온 아이들 가운데 훗날 (버락 오바마 같은) 대통령이 나올 수도 있지 않을까"라며 웃었다.

김나현 기자 respiro@joongang.co.kr