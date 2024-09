현재진행형 전설 U2가 온다…43년만 첫 내한공연

전설적인 록밴드 U2가 첫 내한공연을 갖는다. 공연기획사 라이브네이션코리아와 MBC는 오는 12월 8일 서울 고척스카이돔에서 ‘더 조슈아 트리 투어 2019’가 열린다고 31일 밝혔다. 1976년 아일랜드에서 결성된 U2는 보컬 보노, 기타리스트 디 에지, 드러머 래리멀렌 주니어, 베이시스트 아담 클레이턴 등 원년 멤버 4명이 지금까지 함께 활동하고 있다.

12월 고척돔서 ‘더 조슈아 트리 투어’ 열려

이번 내한공연은 ‘더 조슈아 트리 투어’의 일환이다. 1987년 발표한 5집 ‘더 조슈아 트리(The Joshua Tree)’로 첫 그래미상을 받은 U2는 앨범 발매 30주년을 기념해 ‘조슈아 트리 투어 2017’을 진행했다. 6개월간 51회 공연을 통해 270만 관객과 만난 이들은 11월 뉴질랜드를 시작으로 호주ㆍ싱가포르ㆍ일본ㆍ한국 등에서 연장 공연을 이어간다. 이중 한국과 싱가포르는 처음으로 공연이 성사됐다.

지난 43년 동안 1억 8000만장이 넘는 판매고를 올린 U2는 1980년대, 1990년대, 2000년대, 2010년대에 각각 미국 빌보드와 영국 차트 정상을 차지한 앨범을 보유한 유일한 그룹이다. 3집 ‘워(Warㆍ1983)’와 4집 ‘더 언포게터블 파이어(The Unforgettable Fireㆍ1984)’로 UK 앨범 차트 1위에 오른 이들은 5집 ‘더 조슈아 트리’로 빌보드를 비롯해 20여개국 앨범 차트에서 1위를 기록했다.

이후 6집 ‘래틀 앤 험(Rattle and Humㆍ1988)’, 7집 ‘악퉁 베이비(Achtung Babyㆍ1991)’, 8집 ‘주로파(Zooropaㆍ1993)’, 9집 ‘팝(Popㆍ1997)’까지 모두 빌보드 차트 1위를 기록했다. 10집 ‘올 댓 유 캔트 리브 비하인드(All That You Can‘t Leave Behindㆍ2000)’로 2001년과 2002년 올해의 레코드를 2회 연속 수상하기도 했다. 14집 ‘송 오브 익스피리언스(Songs of Experienceㆍ2017)’까지 성공을 거두며 모든 세대를 아우르는 록밴드임을 다시 한번 입증했다. 그동안 받은 그래미상만 22회에 달한다.

U2는 사회 현안 해결을 위해 적극적으로 목소리를 내는 뮤지션으로도 유명하다. 민간기구 ‘원(One)’을 설립해 빈곤 문제 해결에 앞장서온 리더 보노는 노벨평화상 후보에 세 차례 오르기도 했다. 이번 공연은 다음달 12일부터 예스24에서 예매할 수 있다. U2 공식 홈페이지 회원 가입자는 10일부터 사전 예매가 가능하다.

민경원 기자 storymin@joongang.co.kr