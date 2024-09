허름한 동네 밥집은 영어로 뭐라고 하지? ... 식당에 대한 다양한 영어 표현들

‘김밥○○ ‘ 같은 동네 분식집이나 허름한 국밥집은 영어로 뭐라고 할까.

이런 식당도 레스토랑(restaurant)이라고 부를까? 답은 ‘나라마다 다르다’이다

미국에선 이런 동네 밥집을 다이너(diner), 혹은 스낵 바(snack bar)나 스낵 숍(snack shop)이라고 부른다. 제대로 차려서 먹는 식당이 아니라 가볍게 한 끼 때우는 식당을 말한다.

They bought an old diner on Highway 247 for about $30,000, turning it into an afternoon-only restaurant that adds a new dimension to the region’s culinary identity.