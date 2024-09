유엔지속가능발전센터(UNOSD), 정책결정자를 위한 SDGs 교육 프로그램 진행

인천 송도국제도시에 위치한 유엔지속가능발전센터(United Nations Office for Sustainable Development, 이하 UNOSD)는 지난 5월 20일(월)부터 오는 5월 24일(금)까지 인천 송도 홀리데이 인에서 2030년까지 유엔지속가능발전목표(이하 SDGs) 달성을 위한 ‘2019년도 정책결정자 대상 교육 프로그램(Executive Training Course for Policymakers)’을 진행한다.

매년 진행되는 이 교육프로그램은 SDGs 이행에 관한 전반적인 지식 및 관련 기술 습득, 네트워킹 등을 통해 정책 입안자들의 전문성과 역량을 높이는 것을 목표하고 있다.

대한민국 환경부, 인천시 그리고 연세대학교의 지원으로 운영되는 UNOSD는 이번 연수프로그램에 전 세계 약 70개국의 정책결정자, SDGs전문가, 시민단체 대표단 및 유엔 국제기구 담당자들이 참석하며, 참여 국가로는 아르헨티나, 중국, 요르단, 인도네시아, 모로코, 사모아, 필리핀, 남아공 등이며, 참가 국가들 중 지속가능발전 이행 사례에 대해 자발적으로 발표하며 5일간 적극적으로 참여할 예정이다. 우리나라에서는 환경부 박천규 차관을 포함하여 환경부 지속가능전략 담당관의 대한민국 SDGs 이행 사례를 발표한다.

이번 프로그램을 준비한 UNOSD 한국사무소 쟝 다르공 원장은 “이번 연수를 통해 각 나라에서 2030년까지 17가지의 UNSDG 달성을 위해 한 걸음 더 나아갔으면 한다”고 말했으며, 이번 행사에 1일 봉사자로 참관한 모와프렌즈 (이하 MOWA) 김예현 학생은 “SDGs 달성을 위해서 현재 정책결정권자뿐만 아니라 미래세대들의 적극적인 참여도 중요하다는 것을 깨달았다”며 참관 소감을 밝혔다.

온라인 중앙일보