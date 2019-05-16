[인사] 산업통상자원부 外

◆산업통상자원부<과장급 전보>▶입지총괄과장 조웅환▶경제자유구역기획단 정책기획팀장 최영수
◆국세청<서기관 승진>▶국세통계담당관실 권석현▶전산운영담당관실 이승신▶감찰담당관실 이철경▶납세자보호담당관실 백종찬▶국제세원관리담당관실 최재현▶상호합의담당관실 권동철▶법령해석과 오대규▶법령해석과 이순용▶부가가치세과 김필식▶법인세과 조풍연▶상속증여세과 김광민▶조사기획과 송원영▶조사1과 이동희 최영철▶학자금상환과 이경순▶대변인실 선규성▶운영지원과 김상범
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종합 16면
◆산업통상자원부<과장급 전보>▶입지총괄과장 조웅환▶경제자유구역기획단 정책기획팀장 최영수
◆국세청<서기관 승진>▶국세통계담당관실 권석현▶전산운영담당관실 이승신▶감찰담당관실 이철경▶납세자보호담당관실 백종찬▶국제세원관리담당관실 최재현▶상호합의담당관실 권동철▶법령해석과 오대규▶법령해석과 이순용▶부가가치세과 김필식▶법인세과 조풍연▶상속증여세과 김광민▶조사기획과 송원영▶조사1과 이동희 최영철▶학자금상환과 이경순▶대변인실 선규성▶운영지원과 김상범