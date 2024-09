트럼프, 韓 겨냥 "美 안 좋아하는 나라…'위험한 영토'에 돈 많이 써"

"나라 이름을 밝히지 않겠지만 '아주 위험한 영토'(very dangerous territory)를 지키기 위해 미국이 많은 돈을 쓰는 국가가 있다. 방금 우리 쪽 사람들(my people)에게 '그들이 (미군 주둔 비용의) 나머지(the rest)도 내도록 요구하라'고 얘기했다. 그들은 돈을 더 내게 될 것이다."

도널드 트럼프 미국 대통령이 8일(현지시간) 플로리다주 파나마시티 비치에서 열린 지지자 대상 정치 유세 연설에서 한국 등 동맹국의 방위비 분담금 인상 문제를 재차 거론했다.

트럼프 대통령은 "군 장성들에게 그 나라 방위비로 우리가 얼마나 쓰는지를 물어봤더니 (연간) 50억달러(약 5조8965억원)라고 하더라"며 "그러나 그 나라는 우리에게 5억달러(약 5897억원)만 주고 있다. 엄청난 부자이면서 어쩌면 우릴 그다지 좋아하지 않는 나라(a country that’s rich as hell, and probably doesn’t like us too much)를 지키느라 45억달러(약 5조3067억원) 손해를 보고 있는 것"이라고 언급했다.

트럼프 대통령의 이날 발언은 한국에 대한 방위비 분담금 인상 요구 논란을 낳았던 지난달 27일 위스콘신주 그린베이 유세 때와 거의 똑같다. 당시 일부 언론은 '트럼프 대통령의 발언이 한국이 아니라 사우디아라비아를 겨냥한 것'이라고 보도했다. 하지만 이날 연설에 등장하는 '아주 위험한 영토'와 같은 표현에 비춰볼 때 트럼프 대통령이 취임 전부터 주장해온 주한미군 관련 방위비 분담금 인상 문제를 거론한 것이라는 관측이 우세하다.

트럼프 대통령은 또 이날 연설에서 한미 양국이 지난 3월 제10차 한미방위비분담금 특별협정(SMA)에 서명한 사실을 염두에 둔 듯 "이제 2개월이 다 돼(Now the 2 months is up) 분담금 증액을 요구했다"고 말했다.

한미 양국은 10차 SMA에서 미군 주둔에 따른 한국의 올해분 방위비 분담금 총액을 전년대비 787억원(8.2%) 인상된 1조389억원으로 합의했다. 이르면 올 상반기 중 11차 협정을 위한 협상을 시작할 예정이다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 2월 각료회의 때도 "미국이 한국 방위를 위해 연 50억달러를 쓰는 반면 한국은 5억달러만 내고 있다"고 주장해 논란이 된 바 있다.

김지혜 기자 kim.jihye6@joongang.co.kr