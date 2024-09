런정페이 화웨이 창업자 “애플에 5G 모뎀칩 팔 생각 있다”

퀄컴과의 특허 분쟁으로 5세대(5G) 이동통신 모뎀칩 조달에 어려움을 겪는 애플에게 의외의 업체가 손을 내밀고 나섰다. 중국 화웨이 창업자 런정페이는 15일(현지시간) 미국 경제방송 CNBC와의 인터뷰를 통해 “애플을 포함해 다른 스마트폰 회사에 5G 모뎀칩을 팔 의사가 있다”고 밝혔다.

“이 점(5G 모뎀)에 있어 우린 애플에 열려 있다(We are open to Apple in this regard)”-런정페이 화웨이 창업자