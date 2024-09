“This is BTS(방탄소년단). Do you know? (방탄소년단이네요. 알고 있나요?)”

문재인 대통령의 부인 김정숙 여사가 11일(현지시간) 방미 중 워싱턴 DC에 있는 키(Key) 초등학교를 방문해 K팝 그룹인 BTS의 댄스 수업을 듣는 학생들에게 영어로 건넨 첫 마디다. 학생들은 일제히 “(BTS를) 알고 있다”고 대답했다.

키 초등학교는 주미 대사관과 자매결연을 하고 ‘한국문화 체험 프로그램’을 운영하고 있다. 학생들은 한 학기 동안 한글, 태권도, 사물놀이, K팝 등 한국문화 수업을 선택해서 들을 수 있다.

김 여사는 박수를 치고 가볍게 노래를 따라 부르며 수업을 참관한 뒤 학생들 앞에 앉아 이야기를 시작했다. 김 여사는 “BTS는 한국사람이지만 한국말도 하고 영어도 잘한다”며 “나는 중ㆍ고등학교 때 미국 가수들 노래를 하며 영어를 배웠다”고 말했다. 이어 “공부라고 하면 어렵지만 재미로 하면 즐겁기 때문에 놀이라고 생각하면서 한국말을 배우는게 좋다고 생각한다. 이렇게 춤 추면서 함께, 그리고 또 누가 잘하나 보면서 서로 함께 공부하는 여러분 시기가 좋아 보인다”고 격려했다.

말을 마친 김 여사는 학생들에게 “혹시 나에게 물어보고 싶은 거 있나요?”라고 물었다. 학생들은 먼저 “춤 추신적 있냐”고 말했다. 이에 김 여사는 “여러분 나이 때요”라고 웃으며 “지금도 춤을 추려 하는데 춤을 추면 사람들이 뭐라고 한다”고 말했다.

김 여사는 “가장 좋아하는 밴드는 누구인가요?”라고 물음에는 “BTS”라고 답했다. 그러자 학생들은 “BTS를 만난 적 있나요?”라고 물었고 김 여사는 영어로 “Yes”라고 답하며 “작년 유엔총회에서 만났다”고 소개했다.

김 여사는 지난해 9월 미국 뉴욕 유엔본부에서 방탄소년단 리더 RM이 대표로 한 연설 내용을 인용해 “BTS가 ‘어제의 실수한 나도 나고, 오늘 모자란 나도 나고, 내일을 위해 더 열심히 하려는 것도 나다. 나를 사랑하라’고 얘기했다”며 “여러분에게도 이 얘기를 해주고 싶다”고 말했다.

학생들은 마지막으로 “카메라가 이렇게 많이 사진 찍는 것을 좋아하시나요?”라고 묻자 김 여사는 영어로 “I hate it(싫어해요)”이라고 말했다.

김 여사는 이에 앞서 학생들의 민화(한국 전통 그림) 수업도 참관했다. 청와대는 “김 여사가 짧은 방미 일정 중 워싱턴의 초등학교를 방문한 것은 해외 순방시마다 각국의 청소년을 만나 온 행보의 연장”이라며 “한ㆍ미 교류의 초석이 될 청소년이 한국문화에 대한 관심을 고취하는 의미가 있다”고 강조했다. 위문희 기자 moonbright@joongang.co.kr