“로봇부터 난치병 연구까지”…삼성, 올 상반기 617억 연구비 지원

국내 과학기술 발전을 위해 삼성전자가 10일 올 상반기 ‘삼성미래기술육성사업’ 연구 과제 총 44개를 발표했다. 기초과학 분야에 16개, 소재기술 분야에 11개, 정보통신기술(ICT) 분야 17개가 삼성의 연구지원 대상에 포함됐다. 올 상반기에 총 617억원 연구비를 지원한다.

삼성전자에 따르면 기초과학 분야에선 세계적 수준에서도 우수하다는 평가를 받는 과제가 다수 선정됐다. 이자일 울산과학기술원(UNIST) 생명과학부 교수팀의 ‘크로마틴 구조에서 DNA 손상 복구 메커니즘 연구’가 대표적이다. 크로마틴은 유전자(DNA)를 감싸고 있는 단백질 덩어리다. 방사선ㆍ바이러스 등 다양한 외부 환경으로 인해 손상된 DNA를 복구하는 메커니즘을 밝히는 것이 이번 연구의 목적이다. 이 교수팀의 연구는 향후 발전 속도에 따라 암 치료제 등 난치병 치료에 활용할 수 있다.

44개 연구과제 선정… 기초과학 16개, 소재기술 11개, ICT 17개

소재기술 분야에서는 사회적 관심이 높은 환경 이슈와 관련된 과제 등 총 11개가 선정됐다. 정현석 성균관대 신소재공학과 교수는 ‘멀티 오염물 제거 다기능 필터’ 연구를 통해 중금속ㆍ유기물 등 각종 수질 오염원을 한 번에 정화할 수 있는 필터를 개발한다. 정 교수의 연구는 소형화가 가능한 수처리 시스템에 적용할 수 있다고 한다.

ICT 분야에선 인공지능(AI)ㆍ로봇ㆍ양자컴퓨터 등 미래 핵심기술을 연구하는 17개 과제가 선정됐다. 김태현 서울대 컴퓨터공학부 교수팀은 ‘머신 러닝을 통해 새로운 양자 알고리즘 개발과 하드웨어 최적화 연구’를 통해 양자 컴퓨터 분야의 연구 저변 확대에 나선다.

6년 전인 2013년 시작된 삼성미래기술육성사업에는 지금까지 총 6667억원이 투입됐다. 삼성전자는 2023년까지 10년간 총 1조5000억원을 투자해 국가 미래기술을 육성할 계획이다.

"안전한 육로보단 험한 바다에 도전하는 연구 지향"

재단 이사장도 새로이 선임했다. 삼성미래기술육성재단은 지난 9일 이사회를 열고 김성근 서울대 교수(화학부)를 신임 이사장으로 내정했다. 신임 김성근 이사장은 주무부처인 과학기술정보통신부의 승인 후 정식 임명될 예정이다.

김 신임 이사장은 2006년 교육인적자원부가 발표한 ‘제1호 국가석학’에 선정된 인물이다. 2013년에는 영국 왕립화학회 펠로우(Fellow of the Royal Society of Chemistry·FRSC)로도 선임됐다. 김성근 신임 이사장은 “안전한 육로보다는 험한 바다에 과감히 도전하는 연구 풍토를 정착시키겠다”고 밝혔다.

