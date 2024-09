콘텐츠의 힘은 스토리가 그 시대 사람들의 삶과 깊게 연관돼 있을 때 더욱 빛을 발한다. 영화나 드라마도 마찬가지다. 대중의 관심사와 절묘하게 맞닿은 작품이 인기를 누린다.

2019년 상반기 각종 사회 문제들을 담아내며 중국인들의 시선을 집중시킨 드라마가 있다. 배우 야오천(姚晨) 주연의 도정호(都挺好 더우팅하오, ALL IS WELL)다.

이 드라마는 남존여비(男尊女卑), 직장 내 차별, 니트족(啃老族), 노인 부양 문제 등 다소 식상하지만 '여전히 해결되지 않은 이슈'를 건드리며 많은 중국인들의 공감을 얻고 있다.

일단 화제성 면에서 성공적이다. 중국에서 대박의 기준점인 시청률 1%를 돌파했다. 3월 19일 기준, 온라인 플랫폼 스트리밍 횟수 46억뷰를 돌파, 조만간 50억 뷰를 넘어설 것으로 관측한다. 2019년 3월 1일이 첫방송이었다는 점을 고려하면 무서운 상승세다.

「

**도정호(都挺好 더우팅하오, ALL IS WELL)**

」