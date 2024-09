Q1 : 베토 오루크가 미국 잡지 베너티 페어에서 대권 도전을 선언하며 한 말은?

정답 : 2번 "나는 대선 출마를 위해 태어난 사람"( 오루크는 "나는 대선 출마를 하기 위해 태어났다(I'm just born to be in it)"고 말해 많은 욕을 먹었습니다. )