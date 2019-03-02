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중앙SUNDAY 뉴스

[인사] 공정거래위원회 外

중앙선데이

입력

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625호 08면

◆공정거래위원회<국·과장급>▶시장감시국장(직무대리) 송상민▶정책홍보담당관 최장관▶경쟁심판담당관 박세민▶소비자거래심판담당관 배현정▶혁신행정법무담당관 김호태▶경쟁정책과장 최영근▶시장구조개선과장 문재호▶공시점검과장 오행록▶부당지원감시과장 김문식▶약관심시과장 이태휘▶시장감시총괄과장 이유태▶제조업감시과장 황원철▶카르텔총괄과장 안병훈▶국제카르텔과장 이병건▶유통거래과장 신동열▶서울사무소 총괄과장 육성권▶서울사무소 경쟁과장 송정원▶대통령비서실 파견 유영욱

◆고려대▶기획예산처장 박희등▶교무처장 정승환▶학생처장 김재진▶총무처장 이한상▶대외협력처장 송혁기▶정보전산처장 김규태▶연구처장 이윤정▶국제처장 김정호▶기획처장 양지운▶교학처장 김명섭▶산학협력단장 허준▶연구기획본부장 정순영▶대외협력처 부처장·대외협력부장 이정철▶비서실장 최영진▶경영대학행정실 부장·경영전문대학원행정실부장 현계환▶기금기획부장 정장헌

◆동국대▶경주캠퍼스 파라미타칼리지학장·참사람인성교육센터장 장성재▶〃교무처장·학부교육선진화사업단장 김수동▶〃교육역량개발원장(겸직) 김상무▶〃미래에너지기술연구소장(겸직) 김규태▶〃교수학습개발센터장 김수아▶〃경영평가실장 서동일▶〃정보관리실 정보기획운영팀장 김은현

◆시사저널이코노미▶편집국 IT전자부장 송주영

◆대한상공회의소▶회원복지팀장·중소기업복지센터장 진경천▶산업정책팀장 강석구▶중소기업제조혁신팀장 임철▶회계팀장 김종태▶혁신성장팀장 정범식▶경제정책팀장 김문태▶감사실장 김태연▶인사팀장 진덕용▶기업정책팀장 김현수▶아주협력팀장 임충현▶글로벌경협전략팀장 황동언▶베트남사무소장 윤옥현▶사업재편지원TF팀장 손영기▶혁신운영팀장 이상헌▶스마트팩토리지원팀장 김성열▶유통물류정책팀장 김진곡▶국제표준팀장 이헌배▶표준보급팀장 김덕연

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