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사회 사회일반

[인사] 교육부 外

중앙일보

입력

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종합 14면

◆교육부▶경기도 제2부교육감 윤창하▶정년퇴직 이석길▶교육부(호치민시한국교육원 파견 연장) 김태형

◆산업통상자원부▶산업정책실장 유정열▶산업혁신성장실장 박건수

◆해양수산부▶서해어업관리단장 김학기

◆공정거래위원회<국·과장급>▶시장감시국장(직무대리) 송상민▶정책홍보담당관 최장관▶경쟁심판담당관 박세민▶소비자거래심판담당관 배현정▶혁신행정법무담당관 김호태▶경쟁정책과장 최영근▶시장구조개선과장 문재호▶공시점검과장 오행록▶부당지원감시과장 김문식▶약관심시과장 이태휘▶시장감시총괄과장 이유태▶제조업감시과장 황원철▶카르텔총괄과장 안병훈▶국제카르텔과장 이병건▶유통거래과장 신동열▶서울사무소 총괄과장 육성권▶서울사무소 경쟁과장 송정원▶대통령비서실 파견 유영욱

◆국민대▶소프트웨어융합대학원장 임성수▶공학교육혁신센터소장 강동욱

◆청운대▶홍성캠퍼스 대학원장 김종욱▶〃교무연구처장 한천영▶〃학생처장·취·창업지원처장 이은준▶〃입학처장 안재현▶〃대외협력처장 문선욱▶〃교양대학장 원선임▶〃교육혁신원장 권영은▶〃학술정보원장 이동은▶〃산학협력단장 최윤철▶인천캠퍼스 산업대학장 이광순▶〃교학처장 양주경

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