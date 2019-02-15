[인사] 국무조정실·국무총리비서실 外

◆국무조정실·국무총리비서실<국장급 전보>▶미세먼지개선기획단 부단장 양성호▶소통지원비서관 강주홍
◆농림축산식품부<국장급>▶국가공무원인재개발원 교육파견 김종구▶대변인 김정욱▶정책기획관 박범수▶유통소비정책관 김정희▶농업생명정책관 윤동진▶농림축산검역본부 동식물위생연구부장 안용덕<주재관 교체>▶외교부 강효주▶농림축산식품부 주원철
◆국제대▶부총장(대외협력) 신상호▶기획처장 장미혜▶교무처장 이태동▶학생지원처장 김종규▶입시홍보처장 이동근▶산학협력단장·공학기술교육혁신센터장 홍재혁▶평생교육원장 김중기▶학술정보원장 최선정▶전산정보원장 이종대▶교수학습지원센터장 오경숙▶NCS지원센터장 이태동▶국제교류센터장 임영수▶학생생활관장·상담실장·학생생활연구소장 안경한▶대학일자리센터장 김종규▶창업보육센터장 김용기▶평가준비위원장 임지원▶대학신문방송국 주간 박재원▶요양보호사교육원장 박진영▶보육교사교육원장 이정아▶스마트자동차학과장 조성철▶기계공학〃김동춘▶전기공학〃한석우▶건축학〃남재성▶컴퓨터공학〃이혜명▶전자정보통신공학〃임용순▶소방안전관리학〃장창현▶항공정비학〃신천수▶호텔외식조리학〃최성규▶안경광학〃정연홍▶간호〃김경애▶보건의료행정학〃김민호▶사회복지학〃박진영▶상담심리치료학〃이동석▶세무회계학〃김형구▶호텔관광경영학〃정은경▶항공서비스학〃임영수▶유아교육〃심성희▶아동보육학〃이정아▶군사학〃권택헌▶경호보안학〃장예진▶산업디자인학〃김성자▶e-패션학〃한자영▶뷰티코디네이션학〃권혜영▶모델연기학〃한설희▶엔터테인먼트학부장 조대원