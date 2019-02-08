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사회 사회일반

[인사] 중소벤처기업부 外

중앙일보

입력

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종합 16면

◆중소벤처기업부<전보>▶정책기획관 변태섭▶성장지원정책관 원영준▶창업진흥정책관 권대수▶벤처혁신정책관 오기웅▶소상공인정책관 김형영▶광주전남지방중소벤처기업청장 이재홍

◆한국산업기술대▶특임부총장 박철우▶학생처장 이재광

◆경기대▶교학부총장 이윤규▶대학원장·건축대학원장 김연권▶관광전문〃김창수▶대체의학〃곽한병▶행정·사회복지〃김청송▶교육〃김동선▶공학〃윤효진▶한류문화〃김호석▶융합교양대학장 이경영▶지식정보서비스〃서재현▶창의공과〃김낙석▶관광문화대학장·교학처장 이재곤▶기획처장 전준철▶교육혁신처장 김현수▶학생지원처장 최병정▶총무처장 박효찬▶체육실장 정명권▶평가사업단장 김응수▶소성박물관장 김윤

◆명지대▶인문대학장 이미숙▶자연과학대학장 구상호▶기록정보과학전문대학원장 이해영▶산업〃박현민▶교육〃조아미▶문화예술〃김차규▶자연캠퍼스 학생경력개발처장·MJ대학일자리센터 부센터장·장애학생지원센터장·현장실습지원센터장 한영근▶방목기초교육대학 학장보 이지우▶도서관장 권나현▶전산정보원장 유철우▶창업지원단장·창업지원단 자연캠퍼스 창업보육센터장 한승수▶〃창업교육센터장 김종만▶체육부장 김주학▶학생상담센터장 이은경▶자연캠퍼스부설사회교육원 교학부장 김진환▶인문과학연구소장 이미숙▶자연과학연구소장 구상호▶인문캠퍼스 학생경력개발처 경력개발팀장 김남철▶자연캠퍼스 학생경력개발처 경력개발팀장 라종복▶〃학생복지봉사팀장 강병재▶미래융합대학 사회교육원 교학부 교학팀장 배광석▶전산정보원 정보지원팀장 김선규▶교육지원처 학사지원팀장 김상길▶대학원교학처 자연캠퍼스 교학팀장 이석원▶〃인문캠퍼스〃이장영▶대외협력홍보팀장 노성변▶사무지원처 시설관리팀장 임희찬

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