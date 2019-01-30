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사회 사회일반

[인사] 행정안전부 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 16면

◆행정안전부▶대변인 하병필

◆고용노동부▶기획조정실장 안경덕▶노동정책실장 박화진

◆대법원<전보>▶대법원 수석재판연구관 마용주▶서울고법 부장판사 임상기 손지호 노경필 구회근 김종호 서태환▶대구고법 수석부장판사 강동명▶대구고법 부장판사 진성철 김연우▶부산고법 수석부장판사 문형배▶부산고법 부장판사 박준용▶광주고법 수석부장판사 최인규▶서울중앙지법 민사제1수석부장판사 이승련▶대법원 선임재판연구관 오영준▶수원고법 수석부장판사 김승표▶수원고법 부장판사 노경필 손지호 임상기

◆광운대▶부총장·대학원장 최영근▶스마트융합대학원장·소프트웨어융합대학장 박병준▶경영〃·경영대학장 이병헌▶교육〃장정희▶상담복지정책〃·인문사회과학대학장·동북아대학장 정진경▶환경〃·공과대학장 윤도영▶건설법무〃·정책법학대학장 신만중▶전자정보공과대학장·공학교육혁신센터장 이종철▶자연과학대학장 송영권▶인제니움학부대학장·글로컬교육센터장 김백영▶기획처장 정영욱▶교무처장 김주찬▶학생복지처장 박철환▶입학처장 도승연▶대외국제처장·국제교육원장 김정권▶총무처장 김성룡▶관리처장 직무대리 신유진▶정보통신처장 정인영▶산학협력단장 유정호▶중앙도서관장 이향철▶정보과학교육원장 이종용▶교육혁신원장 허돈▶대학신문사주간 정일권▶교수학습센터장·광운MOOC센터장 이승영▶광운미디어콘텐츠센터장 오문석▶SW중심대학사업단장 이혁준

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