[인사] 국무조정실·국무총리비서실 外

◆국무조정실·국무총리비서실<부이사관 승진>▶정무기획행정관 노혜원▶수행비서관 김민성▶국무조정실 이진원
◆산업통상자원부<승진>▶무역투자실장 박태성<전보>▶에너지자원정책관 김정회
◆대법원<전보>▶서울가정법원장 김용대▶서울회생법원장 정형식▶서울남부지법원장 김흥준▶서울북부지법원장 권기훈▶인천지법원장·서울고법 부장판사 윤성원▶춘천지법원장 이승훈▶대구지법원장 손봉기▶부산지법원장 정용달▶부산가정법원장 이일주▶울산지법원장 구남수▶창원지법원장 김형천▶광주지법원장 박병칠▶제주지법원장 이창한▶서울고법 부장판사 이균용(사법연구) 노태악 정종관 김용빈 이광만(사법연구)▶대구고법 부장판사 김찬돈(사법연구)▶부산고법 부장판사 박효관▶부산지법 부장판사 박민수<보임>▶대구가정법원장 이윤직▶수원가정법원장 박종택<원로법관 지명>▶서울중앙지법 부장판사 황한식 성백현▶의정부지법 고양지원 부장판사 최완주
◆인사혁신처<과장급 전보>▶기획재정담당관 박성희▶공개채용2과장 이경한▶경력채용과장 김수란▶시험출제과장 이광열
◆대전대학교▶교학부총장 이종곤▶대외협력·경영부총장 박충화▶산학부총장 김선태▶대학원장 박광기▶기획처장 최효철▶교무처장 강위창▶학생처장 김인자▶입학처장 이규원▶산학협력단장 황석연▶평생교육원장 박계홍▶교수학습개발원장 이재창▶국제교류원장 김성학▶중앙도서관장 김갑동▶정보통신원장 정일홍▶신문방송사 주간 이원빈▶생활관장 이인철▶취업역량개발원장 신창식
◆서울경제TV▶사업본부장 박진관
◆IT조선▶경영총괄이사 김윤곤
◆뉴스퀘스트▶대표이사 사장·편집국장 박민수▶CSR본부장·문화에디터 하응백▶경제·산업에디터 김동호▶경영지원실장 안재출