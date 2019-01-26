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중앙SUNDAY 뉴스

[인사] 법무부 外

중앙선데이

입력

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620호 07면

◆법무부<고위공무원 승진>▶서울동부지검 사무국장 윤진웅▶대구교도소장 류기현▶광주〃구지서<고위공무원 전보>▶국가공무원인재개발원 백운기▶대구고검 사무국장 정연익▶서울중앙지검〃강성식▶서울북부지검〃조의곤▶의정부지검〃유승준▶인천지검〃이성범▶수원지검〃권태균▶청주지검〃정동진▶부산지검〃신현성▶울산지검〃박상욱▶창원지검〃(수원고검 개청준비기획단) 강진구▶광주지검〃김정옥▶제주지검〃정순철▶국방대학교 최제영▶국가공무원인재개발원 박호서▶보안정책단장 김명철▶서울지방교정청장 유병철▶대전〃박병용▶광주〃윤재홍▶법무연수원 교정연수부장 이경식▶서울구치소장 김천수▶수원〃이영희▶서울동부〃신경우▶서울남부〃오홍균▶안양교도소장 신용해▶대전〃권민석<부이사관 승진>▶대검찰청 집행과장 박원길▶대구고검 총무과장 김태경▶화성직업훈련교도소장 오세홍▶창원〃최병록<부이사관 전보>▶대통령비서실 강갑진▶세종연구소 노희동▶대검찰청 운영지원과장 곽명규▶서울고검 총무과장(창원지검 사무국장 직무대리) 박공우▶대전고검〃(수원고검 개청준비기획단) 김근모▶광주고검〃윤권호▶서울중앙지검〃권영준▶고양지청 사무국장 박귀원▶부천지청〃곽대규▶안양지청〃박순우▶순천지청〃위형량▶의정부교도소장 김승만▶전주〃김동현

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