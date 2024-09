“북한 실질적인 비핵화 조치 땐 민간기업 인프라 투자 나설 것”

김영철 북한 노동당 부위원장의 워싱턴 방문으로 ‘진전’, 비건-최선희 스웨덴 산장 회담으로 ‘더 진전’, 하지만 ‘아직 해야 할 일이 많이 남아 있다.’

폼페이오 “스웨덴 산장협상 성과 #비건, 북한의 새 카운터파트 만나”

마이크 폼페이오 미 국무장관이 22일(현지시간) 내놓은 현 상황 평가다. 폼페이오 장관은 이날 위성 연결로 진행한 스위스 다보스 세계경제포럼(WEF) 연설 직후 문답에서 “지난주(17~19일) 김영철이 워싱턴을 방문했을 때 트럼프 대통령과의 면담 자리에서 많은 진전이 있었다”며 “그뿐 아니라 스티븐 비건 대북정책특별대표는 최근 지명된 그의 카운터파트와 만나는 기회를 가졌다”고 말했다. 그동안 북한에선 최선희 외무성 부상이 미국과의 실무협상을 맡아 왔고, 지난해 8월 비건이 임명된 뒤엔 최선희-비건 라인이 실무 채널로 여겨졌다. 스웨덴 북·미 접촉도 같은 맥락으로 해석됐다. 하지만 폼페이오 장관이 이번에 ‘비건 대표의 새로운 카운터 파트’라고 언급하면서 김 부위원장을 수행했던 김혁철 전 스페인 대사가 새로운 인물 아니냐는 해석이 우리 정부 당국자 사이에 나오고 있다.

폼페이오 장관은 비건-최선희(북한 외무성 부상) 간 실무협상에 대해선 “조금 더 진전된 것으로 마무리됐다”며 “2월 말에 우리는 (비핵화 달성을 향한) 길에서 또 하나의 좋은 이정표를 가질 것이라고 믿는다”고 덧붙였다.

하지만 그는 “해야 할 일이 많이 남아 있다(There remains an awful lot of work to do)”며 “두 정상이 동의한 한반도 안보와 안정, 평화를 위한 비핵화 달성에는 아직 많은 단계가 남아 있다”고 강조했다.

워싱턴·스웨덴에서의 회담이 있었지만 2차 정상회담 성사까지 넘어야 할 고비가 적지 않음을 내비친 것으로 해석된다.

2차 북·미 정상회담 장소와 관련해선 “말해 줄 새로운 소식이 없다”면서 “협상은 지금 꽤 진행 중이고, 많은 논의가 진행되고 있다”고 말했다.

폼페이오는 다보스 포럼이 주로 경제와 관련한 포럼인 점을 의식한 듯 “지금은 민간 영역이 큰 역할을 하진 못하지만 북한이 비핵화 달성을 위한 본질적인 조치를 하고 여건을 조성한다면 북한 주민에게 필요한 전기나 북한에 절실한 인프라 구축 등 뭐든 간에 그 배경에서 드러나는 것은 민간 부문이 될 것”이라며 “우리 모두 기대하는 안정을 가져올 북한의 경제성장 달성에 필요한 엄청난 민간 부문의 진출이 있을 것(there’ll be an enormous private sector push”이라고 내다봤다.

그러면서 “만약 우리가 완전한 비핵화를 이룰 수 있으면 민간 기업들은 북한에 투자하고 북한을 지원할 준비가 돼 있다. 민간 부문도 이(비핵화) 협정의 최종 요소를 이룩하는 데 중요한 역할을 할 것”이라고 덧붙였다.

북한의 실질적 비핵화 조치와 올바른 여건 조성이라는 전제조건을 달면서도 비핵화에 나설 경우 북한 내 사회간접자본(SOC)에 엄청난 민간 분야의 투자 및 지원이 있을 것임을 강조한 것으로 해석된다.

한편 폼페이오 장관은 WEF 연설에서 트럼프 행정부의 대북정책 기조인 ‘최대 압박’ 작전 덕분에 김 위원장이 협상 테이블에 나서게 됐다며 “유엔은 국제적 연합을 구축한 (대북)제재에 대한 중력의 중심 역할을 하는 놀라운 일을 해냈다”고 평가했다.

워싱턴=김현기 특파원 luckyman@joongang.co.kr