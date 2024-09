아시안컵 바레인전 응원구호 '태극전사, '레인' 위를 달려라'

태극전사, 거침없이 '레인' 위를 달려라.

22일 열릴 한국과 바레인의 2019 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵 축구대회에서 한국의 승리를 기원하는 응원 구호다. 대한축구협회가 21일 발표한 아시안컵 16강전 응원구호 응모 이벤트에서 이 구호는 축구협회 SNS 채널에 응모한 3853개의 작품 중 최종 선정된 구호다. 이번 응원 구호에 대해 축구협회는 '한국이 16강전 상대인 바레인에 승리해 8강에 진출하겠다는 의미를 담고 있다'고 전했다.

축구협회는 지난 2015년 아시안컵부터 주요 메이저 대회 경기마다 팬들의 응원 뜻을 모을 구호를 공모, 선정해왔다. 이번 아시안컵 1차전 필리핀전엔 '필리핀전 승리의 기운, Do you feel it?', 2차전 키르기스스탄전엔 '어떤 '탄'도 아시아의 호랑이를 쓰러트릴 수 없다!', 3차전 중국전엔 '中국을 이길 大한민국'이 선정됐다. 한국과 바레인은 22일 오후 10시 아랍에미리트(UAE) 두바이의 막툼 빈 라시드 경기장에서 아시안컵 16강전을 치른다.

김지한 기자 kim.jihan@joongang.co.kr