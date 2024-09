美체조여왕 등 300여명에 성폭력…미국 '조재범'은 360년형

쇼트트랙 국가대표 심석희(22·한국체대)가 조재범 전 대표팀 코치로부터 10대 때부터 상습 성폭행을 당했다고 폭로하면서 스포츠계의 뿌리 깊은 폭력·성폭력 문제를 고발하는 목소리가 커지고 있다. 이와 함께 지난해 미국 체조계와 체육계를 뿌리째 뒤흔든 래리 나사르(56) 성추문 사건이 다시금 조명되고 있다.

“여자아이들은 영원히 어리지 않다. 그들은 강력한 여성으로 자라서 당신의 세계를 박살내려 돌아온다.(Little girls don’t stay little forever. They grow into strong women that destroy your world.)”