방탄 2년 연속 골든디스크 대상…끝날 줄 모르는 기록 행진

방탄소년단 ‘LOVE YOURSELF 結 Answer’방탄소년단 ‘LOVE YOURSELF 結 Answer’갓세븐 ‘Eyes On You’뉴이스트W ‘WHO, YOU’몬스타엑스 ‘ARE YOU THERE?’세븐틴 ‘YOU MAKE MY DAY’엑소 ‘DON`T MESS UP MY TEMPO’워너원 ‘0+1=1’종현 ‘Poet l Artist’트와이스 ‘What is Love?’NCT 127 ‘NCT #127 Regular-Irregular’아이즈원 스트레이 키즈폴킴 ‘모든 날, 모든 순간’방탄소년단방탄소년단