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사회 사회일반

[인사] 기획재정부 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 15면

◆기획재정부▶경제정책국장 이억원

◆법무부<고위공무원 임용>▶비상안전기획관 정일<4급 승진>▶법무연수원 총무과 오성근▶정보화담당관실 김희성<4급 전보>▶시설담당관실 배성용

◆헌법재판소사무처<국장 신규보임>▶정보자료국장 이형주<부이사관 승진>▶심판민원과장 장유식▶정보화기획과장 이영일▶세종연구소 파견 신승훈<과장 전보>▶재정기획과장 이성환▶법제과장 권순모▶총무과장 최혁▶자료총괄과장 최준수▶통일교육원 파견 하영화<과장 신규보임>▶심판제도과장 김혜영▶헌법재판연구원 기획행정과장 배승철

◆도로교통공단<위원>▶교통안전처장 김용호▶광주·전라남도지부장 김만배<1급>▶감사처장 노명진▶기획예산처장 이영재▶창의지원처장 이상철▶교통과학장비처장 현철승▶교육운영처장 문태학▶방송관리처장 황강주▶편성제작처장 김창용▶면허시험처장 신승부▶면허민원처장 라신희▶연구기획처장 박경민▶강원도지부 안전조사운영부장 김용석<2급>▶기획예산처 이종숙▶홍보처 권오준▶일자리창출처 유태선▶사고분석개선처 이종상▶통합DB처 전광모▶방송관리처 이국환▶면허민원처 오상운▶정책연구처 명묘희▶부산광역시지부 안전조사운영부장 하재환▶대구광역시지부 안전시설검사부장 이도영▶인천광역시지부 왕재춘▶전라북도지부 안전교육부장 최충신▶광주·전라남도지부〃정은철▶울산·경상남도지부 안전지원부장 이주동▶한국교통방송부산본부 방송기술국장 여종철▶〃경인본부 방송지원국장 김수철▶〃강원본부 방송지원국장 김민식▶〃제주본부 방송기술국장 이엽▶남부운전면허시험장 민원부장 노유진▶의정부〃이행주▶문경운전면허시험장 면허시험부장 구자경

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