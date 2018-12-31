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사회 사회일반

[인사] 기획재정부 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 16면

◆기획재정부▶복지예산심의관 류상민▶정책조정국장 한훈▶재정혁신국장 백승주▶재정관리국장 윤성욱▶공공혁신심의관 이용재▶국고보조금단장 성일홍

◆교육부<서기관>▶창원대 박현철▶한국교원대 입학관리과장 임성진

◆외교부<국장급>▶감사관 신치환

◆중소벤처기업부<과장 직위 승진>▶국제협력담당관 서기관 진수웅

◆농림축산식품부<국장급>▶의원면직 김진진▶국외훈련(미국 농업연구청) 양주필

◆보건복지부▶인구정책실 치매정책과장 민영신▶국립마산병원 서무과장 김덕곤

◆국토교통부<실장급 전보>▶기획조정실장 김경욱▶교통물류실장 손명수▶항공정책실장 권용복

◆해양수산부▶세월호후속대책추진단 부단장 이안호▶항로표지과장 송종준

◆해양경찰청<치안감 승진>▶서해지방청장 김병로<경무관 승진>▶경비국장 서승진▶해수부 파견 정봉훈▶교육 김종욱<총경 승진>▶대변인실 성대훈▶제주서 경비구조과 고민관▶상황센터 양종타▶기획조정관실 송민웅▶혁신기획재정담당관실 이광진 최경근▶해양수산부 파견 유충근▶목포서 해양안전과 김정수▶부산서 경비구조과 박상욱▶해양안전과 박기정<전보>▶중부지방청장(전담 직무대리) 구자영▶남해지방청 부장 오상권

◆서울시▶남북협력추진단장 황방열▶지역발전본부장 김선순▶한강사업본부장 정수용▶인재개발원장 신용목▶민생사법경찰단장 송정재▶재정기획관 이병한▶국제협력관 이혜경▶거점성장추진단장 이회승▶교통기획관 이원목▶문화시설추진단장 서성만▶대기기획관 구아미▶재생정책기획관 김승원▶ 주택기획관 김성보▶물순환안전국장 이정화▶도시기반시설본부 도시철도국장 이진용▶상수도사업본부 부본부장 배광환▶상수도사업본부 서울물연구원장 주윤중▶정책기획관 직무대리 박진영 ▶복지기획관 직무대리 배형우▶광화문광장추진단장 강옥현▶강동구 부구청장 윤영철▶종로구〃강필영▶성동구〃한영희▶도봉구〃이대현▶금천구〃김영성▶영등포구〃이영기▶은평구〃박종수

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