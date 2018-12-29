1 읽는 중

글자크기 설정

글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도
동일하게 적용됩니다.

중앙SUNDAY 뉴스

[인사] 청와대 外

중앙선데이

입력

지면보기

616호 08면

◆청와대<비서관>▶일자리기획 황덕순▶경제정책 도규상

◆교육부<부이사관>▶국제교육협력담당관 양창완▶운영지원과장 이윤홍▶고등교육정책과장 김도완▶산학협력정책과장 이해숙▶교육복지정책과장 이주희▶교육부 박대림 김우정▶경남과기대 사무국장 이강국▶금오공대〃정시영▶한경대〃최인엽▶한국방송통신대〃함석동▶한밭대〃장미란▶전남대 여수캠퍼스 행정본부장 오성배<장학관>▶중등직업교육정책과장 송달용▶교육과정정책과장 조성연▶교과서정책과장 김영재▶교육부 권영민<서기관>교육국제화담당관 신미경▶재외동포교육담당관 최보영▶교원정책과장 강정자▶교수학습평가과장 조훈희▶교육통계과장 하유경▶교육부(파견 연장) 오응석▶교육신뢰회복추진팀장 박재성▶온종일돌봄체계현장지원단 팀장 김동안▶학부모정책지원팀장 김아영▶체육예술교육지원팀장 신진용▶지방교육자치강화추진단 지원근무 김창주▶교육부(국외훈련 파견) 라은종▶교육부 (대통령비서실 파견) 김태훈▶교원소청심사위원회 강양은▶학술원사무국 총무과장 이동훈▶강릉원주대 박정호▶강원대 전두인▶경북대 이상훈▶공주대 최윤정▶군산대 박진하▶안동대 박준기▶충남대 김선화▶충북대 박경애▶한국교원대 최우성▶한국교통대 김태흥▶한국체육대 임광환▶한국해양대 신현일▶부산교대 총무과장 박찬호▶전주교대〃권영일▶청주교대〃박병열▶강원대 김형일▶경북대 입학과장 조희업▶목포대 나금수▶부경대 학생복지과장 김사옥▶안동대 김원백▶전남대 김휘영▶중앙교육연수원 정태원

◆산업통상자원부<서기관 승진>▶통상교섭본부장실 김남혁▶산업기술정책과 한대룡 최수연▶산업기술개발과 성시내▶자동차항공과 박일철▶전력산업과 권순목▶신북방통상총괄과 강연주▶자유무역협정이행과 고장원▶세계무역기구과 김홍수<수석전문관 승진>▶구주통상과 박재흥▶신북방통상총괄과 김현진

◆동아일보▶대기자·전무 김순덕▶논설주간·상무 박제균

◆스포츠동아▶대표이사·전무 이인철

앱에서만 제공되는 편의 기능
  • · 로그인하면 AD Free! 뉴스를 광고없이 더 깔끔하게
  • · 속보는 물론 구독한 최신 콘텐트까지! 알림을 더 빠르게
  • · 나에게 딱 맞는 앱 경험! 맞춤 환경으로 더 편리하게
Innovation Lab
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서

Posted by 더 하이엔드

영 피프티는 젊다, 생각보다
영 피프티는 젊다, 생각보다

Posted by SIMMONS

인공지능이 바꿀 기업의 미래
인공지능이 바꿀 기업의 미래

Posted by 더존비즈온

K, 도쿄에 상륙하다
K, 도쿄에 상륙하다

Posted by iLab 오리지널

2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정
2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정

Posted by 더 하이엔드

개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드
개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드

Posted by 더 하이엔드

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT