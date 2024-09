All I want for Christmas is you~♪ ♬ 24년간 ‘연금’ 받은 머라이어 캐리

‘팝 디바’ 머라이어 캐리(48)의 크리스마스 캐럴이 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에 진입했다.

매년 이맘때면 종종 들려오는 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이스 유’(All I want for Christmas is you)다. 이 곡은 무려 24년 전 발표된 노래인데도 해마다 크리스마스 시즌이면 차트에서 부활한다. 발매 이후 매 크리스마스 시즌 동안 단 한 번도 빠짐없이 빌보드 차트에 오르고 있다.

18일(현지시간) 빌보드가 발표한 최신 차트를 보면 캐리의 이 곡은 현재 ‘핫 100’ 6위에 올랐다. 이 곡은 캐리의 1994년작 크리스마스 앨범 ‘메리 크리스마스’에 수록된 곡으로, 팝 음악 역사상 열한 번째로 많이 판매된 싱글이다. 팝 음악 역사상 11번째로 많이 판매된 싱글이기도 하다. 앨범 자체도 세계적으로 1600만 장이 넘게 팔렸다.

영국 시사주간지 이코노미스트에 따르면 캐리는 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유’ 단 한 곡으로 지난해까지 로열티 6000만 달러(약 674억원)를 벌어들였다. ‘크리스마스 연금’이라는 우스갯소리가 나오는 이유다. 한국에서도 크리스마스 시즌마다 음원 순위 1, 2위를 다툴 만큼 꾸준한 인기를 끌고 있다.

음반유통사 소니뮤직은 “캐럴로 빌보드 ‘핫100’ 6위를 기록한 건 1958년 1위를 기록한 데이비드 세빌 앤드 더 칩멍크스(David Seville and Chipmunks)의 ‘칩멍크 송’(Chipmunk Song) 이후 최고 기록”이라고 설명했다.

캐리는 지난달 정규 15집 ‘커션’(Caution)을 내고 활동 중이다.

