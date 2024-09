"근데 안 바뀜. 그러면서 정치인들은 여자들 듣기 좋은 말만 해주고 돈 벎. 결국엔 제자리임. 근데 거기다 여자들은 남자들을 욕함. 남자 욕해봐야 나쁜놈들은 님들 얘기 안 듣고 범죄 저지름. 이걸 바꾸려면 남자, 여자, 정치인 vs 범죄자가 돼야 하는데, 남자 vs 여자, 정치인으로 싸우고 있고 범죄자들은 예나 지금이나 형량 적게 받음. 10년만 지나봐. 이제 남자들도 당하기만 하지 않음. 남자, 정치인 vs 여자, 정치인 대결 됨. 범죄자들은 여전히 활개를 치고 다니지. 그러면서 회사에서는 여자도 안 뽑고. 결국엔 여자들은 설 자리 없어지게 됨. 정치인들 시간 쫌만 지나면 여자들 이용할 가치 떨어지면 잽싸게 남자 쪽에 붙고. 서로 욕만할 게 아님”

ID obmi****