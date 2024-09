‘2018 서경 스트링 오케스트라 정기연주회’ 개최

서경대학교 예술대학 음악학부(학부장 조원경)는 2018년 12월 8일(토) 오후 5시 공연예술의 메카인 동숭동 대학로에 위치한 서경대 공연예술센터 소극장에서 ‘2018 서경 스트링 오케스트라 정기연주회’를 개최한다.

서경대학교 공연예술센터 개관을 기념하고 서경대 음악학부 학생들의 전문연주 역량 강화와 서경대학교 예술대학 음악학부의 대내외 인지도 및 지명도를 높이기 위해 마련한 이번 연주회는 음악학부 이동일 교수의 지휘 하에 서경대학교 예술대학 음악학부 현악전공 재학생 50명과 서경 색소폰 앙상블이 참가하여 특유의 아름답고 웅장한 연주를 펼칠 예정이다.

이번‘2018 서경 스트링 오케스트라 정기연주회’는 서경대학교 일반대학원 음악학과 예술경영전공 조익환 교수가 총괄기획과 운영을 담당하여 서경대 공연예술센터에서 이루어지는 클래식 음악회를 활성화시키고 학생들의 전문연주자로서의 역량을 강화하는 계기가 될 전망이다. 이를 위해 서경대학교 예술대학 음악학부에서는 앞으로 더욱 다양하고 기교 넘치는 음악과 연주를 선보일 계획이다.

이번 연주회에서 서경 스트링 오케스트라가 A.Vivaldi의 「Concerto for 2 Violins in a minor, RV.522」를 시작으로 A.Vivaldi의 「Concerto for 4 Violins in b minor, RV.580」, A.Borodin의 「String Quartet No.2 in D Major」를 연주하고, 서경 색소폰 앙상블이 P.Doble의 「Espana Cani」, T.Turpin의 「Rag time」 그리고 마지막으로 J.Rollins의 「Frosty the Snowman」를 연주할 예정이며, 바이올린 김소정, 강유지, 박지희, 박차이, 염미소, 지민정 등이 출연한다.

온라인 중앙일보