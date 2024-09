건축-마케팅-도시... '스포츠 디머스'의 새로운 트렌드는?

스포츠 디머스(디자인, 머천다이징, 세일즈)의 새로운 트렌드를 확인할 수 있는 컨퍼런스가 열린다.

한양대학교 스포츠산업학과가 '더 넥스트 스포츠 아젠다 V(The Next Sport Agenda V)'를 23일 오후 2시, 한양대학교 서울캠퍼스 올림픽체육관 302호 대강의실에서 '스포츠 디머스의 새로운 시대(The New Era of Sport DeMerS)'라는 주제로 개최한다. 이 행사에는 국내·외 스포츠 디머스 분야에서 기존의 틀을 깨고 새로운 시도를 하고 있는 전문가들을 연사로 초청해 스포츠 디머스 분야에서 어떻게 새로운 접근이 이뤄지고. 그 미래가 어떻게 변화할지 전망하는 시간을 마련한다.

컨퍼런스엔 스포츠 스타디움 건축·디자인 분야에서 13년간 활약한 파퓰러스의 김주영 수석 디자이너, 스포츠 머천다이징 분야에선 심보영 NC 다이노스 마케팅 팀장, 스포츠 세일즈 분야에선 계은영 고양시청 스포츠 전문위원이 강연자로 나선다. 이들은 스포츠 관람객의 요구사항을 반영할 수 있는 차세대 경기장 모델에 대한 견해, 프로 스포츠 구단이 향후 추구해야 할 머천다이징 상품 전략, 스포츠를 활용한 도시 브랜드 가치 상승효과 사례와 이와 관련한 향후 계획 등을 참석자들과 공유할 예정이다.

세 명의 연사는 30분간 강연을 하고, 약 50분 동안 청중과 패널토론, 질의응답 시간을 갖는다. 한양대 스포츠산업학과 관계자는 "연사들이 전할 흥미로운 스토리는 스포츠 디머스에 관심을 갖고 있는 스포츠 산업 관계자와 관련 분야 진출을 희망하는 취업준비생들에게 중요한 길잡이가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다. 스포츠 디머스는 지난 2014년 8월 스포츠산업 고급인력 양성을 목적으로 출범한 스포츠산업 융합특성화 사업에 선정된 프로그램이다.

