잉글랜드 프로축구 토트넘 공격수 손흥민(26)이 BBC Sounds 광고에 등장했다.

손흥민은 지난 1일 소셜미디어 페이스북에 자신이 깜짝 출연한 영국 BBC Sounds 광고영상을 게재했다. 손흥민은 “Had lots of fun with BBC Sounds, filming this. Guess who appears in 00:50~00:55(BBC Sounds와 함께 즐겁게 촬영했다. 50초~55초 사이에 누가 등장하지는 맞혀보라)”라는 글을 올렸다.

영상에서 토트넘 유니폼을 입은 손흥민은 마트에서 현란한 드리블을 선보인다. 그리곤 호쾌한 슈팅으로 쌓여있는 시리얼 탑을 무너뜨린다. 한국팬들 뿐만 아니라 전세계 축구팬들이 이 영상을 공유하면서 화제를 모으고 있다.

앞서 손흥민은 지난 1일 영국 런던 스타디움에서 열린 웨스트햄과 2018-19시즌 카라바오컵(리그컵) 16강에서 2골을 몰아쳐 3-1 승리를 이끌었다.

손흥민은 올 시즌 프리미어리그, 유럽 챔피언스리그 등 각종대회를 통틀어 10경기 만에 1, 2호골을 뽑아냈다. 스카이스포츠 등 영국 언론들은 손흥민에게 최고평점을 매기면서 맨 오브 더 매치(경기 최우수선수)로 선정했다.

